Galicia, segunda comunidade con maior sobrepeso e obesidade entre a poboación adulta de España

Galicia é a segunda comunidade autónoma con maiores taxas de sobrepeso e obesidade entre a poboación adulta (un 24,9%), segundo se desprende do Estudio Nutricional de la Población Española (ENPE) que publicou recentemente a Revista Española de Cardioloxía. Por diante só se sitúa Asturias, cunha taxa do 25,7 por cento



Segundo o informe, a prevalencia de obesidade en xeral e en poboación adulta en España é alta, aumenta coa idade e é máis elevada que en varóns en mulleres.



Esta conclusión vén reforzada polos datos da última Enquisa Europea de Saúde en España, que o Instituto Nacional de Estatística realiza cada cinco anos, elaborada con enquisas obtidas en 2014. Este traballo reflicte que o 52,7 por cento dos españois de máis de 18 anos presenta exceso de peso (un 35,7 por sobrepeso e un 16,9 por obesidade).



O estudio ENPE baseou a súa análise na prevalencia do sobrepeso e a obesidade mediante medicións antropométricas dunha mostra de 3.966 persoas entre 25 e 64 anos realizadas entre maio de 2014 e maio de 2015, das que 233 eran da Rexión de Murcia.



Os homes presentan maiores índices de obesidade xeral que as mulleres, pero se se analiza a obesidade localizada na zona abdominal (que sofre un 33,4 por cento das comparecidas analizadas) invértese a tendencia. Tanto a obesidade xeral como a abdominal aumentan coa idade.



Considérase sobrepeso o que se sitúa entre o 25 e o 29,9 do Índice de Masa Corporal (a fórmula que relaciona peso e talle), e obesidade a partir do 30. A obesidade abdominal tipificouse no estudio para valores de cintura a partir de 102 centímetros para varóns e de 88 centímetros en mulleres.



REPARTICIÓN DESIGUAL



Os datos do estudio ENPE botan unha distribución desigual por comunidades autónomas. Así, Asturias (25,7 por cento), Galicia (24,9) e Andalucía (24,4) son as autonomías con maiores taxas de obesidade, fronte a Baleares (10,5), Cataluña (15,5) e País Vasco (16,8).



A prevalencia de obesidade en poboación adulta en España (21,6) sitúase en taxas inferiores ás estimadas en Estados Unidos (35,1), aínda que as máis altas se sitúan en países de Oriente Medio e Golfo Pérsico (37,3).



Ante esta alta prevalencia do sobrepeso e a obesidade en España, o estudio ENPE conclúe que é necesaria unha mellor vixilancia sistemática, especialmente dos grupos de poboación con maior risco, o reforzo de estratexias preventivas de carácter xeral dirixidas á poboación e accións asistenciais específicas para os afectados.



A Sociedade Española de Cardioloxía alerta da importancia de adquirir hábitos de vida saudables, posto que a obesidade está considerada como un dos principais factores de risco cardiovascular.



No `Plan de acción mundial para a prevención e o control das enfermidades non transmisibles 2013-2020` da Organización Mundial da Saúde, formúlase como obxectivo o aumento cero da prevalencia de obesidade, xa que segundo este organismo, entre 1980 e 2014, a prevalencia mundial da obesidade case se duplicou.