A Garda Civil detecta a 203 condutores con presenza de alcol ou drogas en San Xoán en Galicia

A Garda Civil detectou a 203 persoas en Galicia que conducían baixo os efectos de alcol ou drogas, durante os numerosos dispositivos de control que se realizaron coincidindo coa celebración da noite de San Xoán.

Segundo informou a Garda Civil, realizáronse 850 probas máis que o ano 2017, destacando, por provincias, o maior número de probas positivas obtidas en Pontevedra e A Coruña, a moita distancia das de Ourense e Lugo.

De modo concreto, na Coruña realizáronse 1.802 probas de alcol, con resultado de 64 denuncias e 9 dilixencias abertas, e 9 denuncias por drogas. En Pontevedra, do total de 1.088 probas de alcol, houbo 75 denuncias e 5 dilixencias abertas, e 14 denuncias por drogas.

En Lugo realizáronse 772 probas de alcol, con 14 denuncias e ningunha dilixencia por esta cuestión, e 2 denuncias por drogas. Finalmente, en Ourense, das 425 probas de alcol, producíronse 8 denuncias e 1 dilixencia aberta, así como 2 denuncias por drogas.

No que se refire ao consumo de drogas, realizáronse un total de 54 probas a condutores que presentaban algún indicio do seu posible consumo, resultando 27 positivos.

Neste caso, a porcentaxe de positivos respecto ao número de probas representa un 50%, lixeiramente superior á porcentaxe do 2017 (48,57%). Estes resultados positivos están condicionados ao resultado das análises das mostras obtidas, que se realizan nos laboratorios.

Dous delitos



Nas inmediacións da Coruña, foi sorprendido un condutor cunha taxa de alcol en aire expirado de 0,79 mg/l. Cando se lle pediu que mostrase o permiso de condución, manifestou que o esquecera no seu domicilio, aínda que se constatou que nunca o obtivo.

Por este motivo, instruíronselle dilixencias por dous delitos contra a seguridade viaria, polo que terá que comparecer ante o Xulgado de Instrución de garda da Coruña a próxima semana.



Dá positivo após dormir no coche



Outro condutor, veciño da Costa da Morte, que se quedou a durmir no coche para evitar as probas de alcoholemia, renovou a marcha durante a mañá, e aínda así, arroxou unha taxa de 0,48 mg/l de alcol, polo que lle foi estendida unha denuncia administrativa.



No vehículo viaxaban outras tres persoas.

Ausencia de accidentes graves



Ademais, a Garda Civil destacou que durante a noite e madrugada de San Xoán só se rexistrou un accidente cun ferido leve na provincia de Pontevedra, cun condutor que tamén arroxou un resultado positivo na proba de drogas --pendente do resultado definitivo do laboratorio--.



Tamén se produciron dous accidentes na provincia da Coruña e outro no termo municipal de Tui (Pontevedra), no que o condutor presentaba síntomas de atoparse baixo os efectos do alcol, polo que foi posto a disposición xudicial.

Sancións

A sanción por conducir con drogas ou alcol, segundo lembra a Garda Civil, pode chegar a ser de 1.000 euros e a perder 6 puntos no carné, e constituír un delito contra a seguridade viaria, o que leva aparellado penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses e, en calquera caso, a privación do dereito a conducir vehículos a motor e ciclomotores por tempo superior a un e até catro anos.



E a negativa a someterse ás probas legalmente establecidas para a comprobación das taxas de alcoholemia e a presenza das drogas tóxicas, estupefacientes e sustancias psicotrópicas a que se refiren os artigos anteriores, será castigada coas penas de prisión de seis meses a un ano e privación do dereito a conducir vehículos a motor e ciclomotores por tempo superior a un e até catro anos.