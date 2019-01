El Gobierno invertirá más de 4 millones en el naval de Ferrol, creando 8.000 empleos

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que la inversión de 4.325 millones de euros para la construcción de cinco fragatas F-110 en Navantia Ferrol van a generar "8.000 puestos de trabajo durante diez años". Robles ha calificado esta medida como un "claro compromiso con Galicia" por parte del Gobierno.



Durante un acto organizado en Pontevedra por el PSdeG-PSOE, la titular de Defensa ha precisado que se trata de una inversión "de verdad, no como gobiernos anteriores que dicen y no hacen".



En este sentido, Margarita Robles ha insistido en que la construcción de estas fragatas no solo contribuirá a la "modernización de la Armada" argumentando que por dentro son "como naves espaciales", sino porque redundarán en la generación de "progreso, industria, ciencia y tecnología" para Galicia, especialmente para Ferrol y su comarca.



Así, ha explicado que antes de su llegada al Ministerio de Defensa hace siete meses, ese proyecto estaba "no en un cajón, pero pendiente de unos estudios complicados de justificar y que costaban mucho dinero", además de retrasar un año más su posible puesta en marcha.



Por ello, ha destacado que este anuncio es "una realidad, no un desideratum" porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez "cumple".

Caballero denuncia "connivencias del PP con empresas del sector"

También se ha referido a la fragatas el secretario xeral del PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero, acusando al anterior Gobierno Central de tener "connivencia con ciertas empresas del sector que tenían otras prioridads que desplazaban la construcción naval y el empleo en Ferrol".



Para Caballero, tanto el presidente del PP, Pablo Casado, como el presidente del PPdeG y titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "deberían explicar con claridad por qué el PP retrasó el proyecto de las fragatas más tiempo del imprescindible".



El líder de los socialistas gallegos ha puesto este caso como ejemplo de lo que anteriormente suponía "gobernar para unos pocos y aprovechar los puestos del Gobierno en las Administraciones Públicas para que a alguna empresa le pueda servir como puerta de entrada o salida para ministros".