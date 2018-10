Gonzalo Caballero presenta su candidatura a las primarias del PSdeG a la Xunta

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha presentado su candidatura a las primarias que decidirán quien será el socialista que competirá por la Presidencia de la Xunta con el objetivo de lograr un PSOE en Galicia "potente y con proyecto", capaz de cambiar la situación de control político del PPdeG y de Alberto Núñez Feijóo.



Acompañado por varios militantes de las cuatro provincias gallegas, el jefe de filas de PSdeG ha depositado en la tarde de este lunes los documentos necesarios para formalizar su candidatura en este proceso interno que tiene abierto hasta este martes el plazo para que los posibles aspirantes se presenten.



Ante la sede del PSdeG y en declaraciones a los medios, Gonzalo Caballero ha destacado su trabajo hecho a lo largo del último año al frente del partido en Galicia para lograr un PSdeG que ya está "mejor en musculatura, mejor en discurso y en posición política, en conexión con la ciudadanía y en construcción de una mayoría social de cambio".

Ha destacado que presenta su candidatura "siendo coherente" y de acuerdo con la hoja de ruta que el PSdeG abrió en su último Congreso Nacional gallego

"Por lo tanto, por responsabilidad con mi organización y mi país, para dar estabilidad al PSdeG y para relanzar la ilusión de la militancia, de los simpatizantes, de los votantes socialistas que quieren un PSdeG fuerte, capaz de liderar una alternativa frente al PP y frente a Feijóo", ha subrayado.



Además, el jefe de filas de los socialistas gallegos también ha recordado que, cuando el PSOE gobernó en España o cuando lo hizo en Galicia con Emilio Pérez Touriño, el secretario general era el candidato a la presidencia. "En esa línea, como secretario xeral, me corresponde dar este paso adelante y ponerme a disposición de la militancia", ha destacado.

Un PSdeG "a la altura"

Y es que, para Gonzalo Caballero, es necesario tener un PSdeG "a la altura de las circunstancias". "No podemos cometer errores ni externos ni internos, porque hay cientos de miles de gallegos esperando un cambio", ha asegurado el líder del PSdeG, que considera que existe "una oportunidad" para conseguir el cambio político en Galicia en un contexto en el que "el PP sabe que no está en situación de refrendar las mayorías absolutas que tuvo Feijóo en tres ocasiones".



Para lograr este PSdeG "a la altura de las circunstancias", Gonzalo Caballero ha pedido a toda la militancia del Partido Socialista en Galicia su "apoyo" para "fortalecer" el proyecto socialista. "Todos somos necesarios, esta es una candidatura de la militancia", ha apuntado en una intervención en la que ha recordado que su voto vale lo mismo que el de cualquier socialista de base en este proceso interno.



Asimismo, preguntado por las voces que consideran que no es el momento de celebrar este proceso interno, ha argumentado que "no hay mejor forma que dar participación" y permitir que los militantes hablen en las urnas y ha recordado que el PSdeG cumple "las normas del PSOE".

"La Comisión Ejecutiva Federal aprobó los calendarios porque es el órgano competente, y no hay mejor forma que dar participación y libertad que abrir las ventanas y dejar a los militantes que hablen en las urnas", ha señalado

Además, sobre los plazos concretos que marca este calendario, cuyo plazo de presentación de candidatos acaba este martes, ha recordado que los estatutos del PSOE "establecen los tiempos" y que "le corresponde al partido decidir cuando se pueden convocar" los procesos internos "cumpliendo" todas las normas.



En su comparecencia ante los medios, el jefe de filas del PSdeG también ha sido preguntado sobre el momento en el que decidirá acceder al Parlamento de Galicia como diputado. Al respecto, ha rechazado marcarse un plazo y ha señalado que en la medida en la que el PSdeG cierre todos los procesos orgánicos "se darán las condiciones para que quien es secretario xeral, siendo también candidato si así lo deciden los militantes, tome posesión cuando se den las circunstancias" también en la esfera institucional.



"No quiero cerrar plazos porque hay que dejar que las cosas vayan desarrollándose con normalidad, cuando se den las circunstancias habrá que definirlo, pero creo que primero hay que decidir quien será en candidato a la Presidencia de la Xunta", ha apuntado el líder del PSdeG, que ha destacado que como secretario xeral le corresponde marcar la ruta del partido en los próximos tres años.