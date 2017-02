El grupo PSA confirma negociaciones para la adquisición de Opel

El director de calidad e ingeniería y miembro del comité ejecutivo del Grupo PSA, Gilles Le Borgne, ha confirmado que la multinacional automovilística está inmersa en "una serie de debates" con la compañía General Motors, donde una propuesta que está encima de la mesa es la adquisición de Opel por parte de PSA.



Así lo ha trasladado este miércoles en una rueda de prensa en Vigo, en la que ha recordado que desde 2012 hay una "alianza" con General Motors y una "colaboración estrecha" entre las dos multinacionales, lo que incluye tres proyectos en desarrollo para Opel --uno para este año, otro para principios del año que viene, y una versión del K9--.



En este contexto, ha mantenido que "desde el principio" las dos multinacionales trabajan para "intentar profundizar" en su cooperación en todos los ámbitos, pero ha apuntado que, en todo caso, "es pronto todavía" para concretar más detalles sobre la "alternativa" de la compra de Opel o para aventurar las eventuales consecuencias de estas negociaciones.



COLABORACIÓN CON CTAG



Le Borgne ha visitado Vigo para conocer "en detalle" los avances del centro vigués de PSA en el proyecto K9 y para supervisar los proyectos de innovación que el grupo desarrolla en Galicia en colaboración con el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG), el Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga) y la Xunta.



Entre los ámbitos de cooperación entre estas entidades, ha puesto en valor los trabajos realizados con equipos mixtos CTAG-PSA hacia el futuro de la autonomía del vehículo, la Interfaz Hombre-maquina, el vehículo conectado, y la fábrica del futuro o industria 4.0.



Asimismo, se ha referido al proyecto `Confort Citroën`, que aunque ha matizado que "no quiere decir que no se pueda aplicar a otras marcas", ha subrayado que "se trata de un ámbito en el que Citroën quiere estar posicionado en un lugar único".



AUTONOMÍA DEL VEHÍCULO



Acerca de la autonomía del vehículo, ha indicado que PSA trabaja en tres de los cinco niveles. El primero ya está "en la calle"; el segundo, que permite una conducción semiautónoma con la supervisión del conductor, se introducirá en la próxima DS a final del año; y el tercero, que permite una delegación de la conducción más completa como no llevar las manos en el volante, se introducirá en 2020.



En lo que respecta al cuarto nivel, se ha limitado a explicar que permitirá que el conductor pueda dormir y su previsión es que llegará a los vehículos hacia el año 2025; y el quinto y último nivel será el vehículo completamente autónomo a alta velocidad, que llegará "mucho más tarde".