El responsable de la página web del Obispado de Lugo, José Manuel Castro, ha indicado que, tras el ataque informático recibido por parte de un grupo tunecido que "proclama el Islam como única religión", los trabajos se han centrado en "pulir el código para eliminar toda posible amenaza que pueda quedar oculta en los distintos ficheros del servidor".



Un trabajo que, como ha comentado el también párroco en el Ayunamiento de O Páramo (Lugo), se ha prolongado durante las últimas horas.



Castro Alba ha explicado que el ataque procede "de un grupo tunecino (Tunisian Cyber Resitance All Falaga Team) que proclama el Islam como única religión y traslada ese mensaje por Internet". "No sólo han atacado a la Diócesis de Lugo, sino que en todo el mundo están atacando distintas webs y también en España", ha precisado.



El cura lucense confiesa que, de este grupo, "no" conoce "nada más de lo que aparece en este hackeo, tiene una página en Facebook y un canal de vídeo en Youtube".



Asimismo, ha indicado que en distintas páginas se presenta como "un grupo no islamista pero que quiere defender a los musulmanes en el mundo de los ataques que sufran". "Pero ellos están atacando a su vez", ha reconvenido.



RESTABLECER EL SISTEMA



Castro Alba ha señalado que el ataque informático les "pilló por sorpresa" en el Obispado. "Lo primero fue restablecer el sistema para que desapareciera ese mensaje y que el posible virus fuese eliminado del servidor para que no se propagase por más páginas. Es a lo que hemos dedicado nuestros esfuerzos", ha expuesto.



Finalmente, ha asegurado que el hackeo no ha supuesto ningún trastorno económico, sólo "quebraderos de cabeza y horas dedicadas a solucionar el problema". "Se quedó en eso", ha resuelto.