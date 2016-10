La Guardia Civil analiza la "múltiple documentación que se ha recogido" sobre la desaparición de Diana Quer y ha descartado las llamadas de personas que aseguran que la han visto, ha explicado hoy el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva.



Antes de la celebración del día del patrón de la Policía Nacional, Villanueva ha comentado ante los medios que "no hay variación" en las pesquisas puestas en marcha "por la Guardia Civil de A Coruña y Madrid", sobre la desaparición de esta joven el pasado 22 de agosto.



"Se está analizando la múltiple documentación que se ha recogido al respecto, tanto declaraciones como imágenes de cámaras. Esperamos que haya algún avance", ha apuntado.



En este momento "no hay ninguna línea prioritaria sino que están abiertas todas", ha dicho, y ha destacado que "lo que se pueda hacer en el terreno será lo que determinen los investigadores".



Ha rechazado que haya buceadores en la zona de trabajo para encontrar alguna pista, aunque ha recordado que existe "secreto de sumario" y prefiere no revelar si los hubo en días anteriores.



"También ha habido testigos que decían que la habían visto. Esas declaraciones fueron llamadas desde diferentes sitios del territorio nacional, pero fue gente que la confunde con otra chica. Todas fueron negativas, la Guardia Civil acudió y no detectó nada", ha continuado.



Ha recordado que "no se pueden revelar actuaciones concretas" y, en todo caso, las actuaciones que se llevan a cabo son "las que consideran necesarias los investigadores".