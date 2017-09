¿Hay que hablar de Cataluña o de Galicia?

Este verano se cumplieron diez años desde que la crisis financiera desencadenada en 2007 en Estados Unidos acabó convirtiéndose en el peor episodio de la historia desde la Segunda Guerra Mundial.

Desde la Gran Depresión –1929– no se había perdido tanta riqueza financiera ni, como subraya el profesor Emilio Ontiveros, se había visto una recesión simultánea en todas las economías desarrolladas, entre ellas la española.

Diez años después, España ha logrado recuperar a duras penas el nivel de su producción pero no el del empleo ni el de la igualdad, un problema alarmante en el caso de los jóvenes, que se traduce en una amenaza para la estabilidad social y política.

La crisis dejó desencajada a mucha gente en todo Occidente, no solo en España, y aunque los caminos de la política son inescrutables, lo cierto es que han pasado cosas raras en muchos países. Basta ver los resultados electorales, tanto en España, como en Estados Unidos, Francia, Alemania y no digamos en el Reino Unido, con el Brexit. Seguramente lo que acontece en Cataluña no es solo un coletazo de la gran crisis, pero el contexto es común.

Unas veces la reacción se canaliza por la extrema derecha (Alemania), otras por la extrema izquierda (España), sin que tampoco falten movimientos nacionalistas e independentistas (Escocia o Cataluña). Un sesgo populista sería el nexo común, salvando las distancias que hay entre políticos de nuevo cuño como Donald Trump en Estados Unidos, Macron en Francia o Pablo Iglesias en España, que simbolizarían, desde la derecha, el centro y la izquierda, los nuevos fenómenos de la política.

También hay un nexo económico común: el aumento de la concentración del poder financiero y empresarial y de la desigualdad, ya que las rentas del trabajo pierden peso, como resultado de la devaluación salarial que propició la reforma laboral.

Todo parece indicar que no hay recetas mágicas para salir de esta. Pero también que “no somos tan raros”, por utilizar una expresión que suele reiterar el profesor Antón Costas. No está pasando nada que no suceda en otros países y la clave está en la respuesta. Toca mirar adelante.

Para España el reto está ahora en evitar la ruptura del propio Estado, lo cual parece un inmenso problema –y lo es– pero también puede ser una gran oportunidad. Cataluña es el motor económico de España, no solo porque representa el 20% de su producto interior bruto, sino porque concentra su principal base industrial, de modo que si se resuelve su encaje en España, ésta –en conjunto– saldrá ganando.

Tal vez el riesgo no es para Cataluña, que en cualquier escenario puede salir bien parada, sino para territorios como Galicia que se dejan ir, sin formular una alternativa propia. ¿Por qué razón? Es evidente que si Cataluña lograse ser independiente, la España resultante sería mucho más pobre, pero no lo es menos que si Cataluña sigue en España a costa de parecerse más a lo que hoy es el País Vasco que a lo que viene siendo, comunidades como Galicia sufrirán las consecuencias, empezando por una peor financiación autonómica.

Sorprende en este sentido que el debate en Galicia sobre Cataluña se centre en hablar solo de Cataluña y no de Galicia, cuando es tanto lo que está en juego. El próximo debate sobre el estado de la comunidad autónoma podría ser un buen marco para hablar de estas cosas, que son las de comer.

