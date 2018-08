Dos heridos al chocar una embarcación contra un batea en Cangas do Morrazo

Dos personas han resultado heridas este domingo tras chocar la embarcación en la que navegaban contra un batea de cría de mejillones en Cangas do Morrazo (Pontevedra), según ha informado el 112 Galicia.



Los heridos han sido evacuados en una embarcación particular hasta la playa de Liméns.



El aviso llegó al servicio del 112 Galicia tras una llamada de un particular sobre las 13:50 horas de este domingo, e inmediatamente se dio aviso al Servicio de Guardacostas de Galicia y a Salvamento Marítimo.



Hasta el lugar de los hechos también se trasladó el 061-Urgencias Sanitarias, la Policía Local, Protección Civil de Cangas y la Guardia Civil.



Los heridos fueron trasladados al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.