El hombre hallado muerto en Sárdoma fue atacado por sorpresa y con gran violencia

El vecino de Sárdoma cuyo cadáver fue encontrado en la tarde del lunes oculto cerca del Lagares en una zona frondosa, atado y oculto bajo plásticos y una sábana fue víctima de un ataque sorpresivo y de gran violencia.

Las marcas en su cuerpo, concentrados en la cabeza, corroborarían que los golpes asestados fueron contundentes. El informe definitivo de la autopsia todavía no ha sido entregado al juzgado de Instrucción 8, encargado de la causa, ya que todavía quedan algunas pruebas por completar. Hasta que no finalicen los análisis el cuerpo no será entregado a la familia para su entierro.

La Policía continúa con la investigación para dar con el autor o autores del brutal de crimen, una tarea en la que ha puesto todos los efectivos de Policía Judicial y Científica a trabajar en el caso de la forma más discreta posible, después de que el juzgado dictara el martes el secreto de la actuaciones.

Durante toda la jornada de este miércoles, los agentes se centraron en interrogar a vecinos del fallecido para poder establecer la fecha definitiva de la desaparición de la víctima. Aunque la denuncia puesta por una de sus hijas es del 5 de enero, su paradero se perdió días antes, sin que haya una fecha concreta, pues habría quien lo vio por última vez el 2 de enero.

Desde que un vecino, amigo del hijo que vivía en una vivienda anexa a la del fallecido, encontrara el cuerpo, dos unidades distintas de la Comisaría realizaron una inspección minuciosa del lugar en el Camiño Pontillón.

Además, se realizó una inspección ocular del interior de la vivienda de Manuel Alonso Rivera, de 81 años, de donde la Científica se llevó diversas pruebas y vestigios. Los primeros indicios apuntarían a que lo obtenido en dicho registro reforzaría la vivienda como el lugar donde se produjo el crimen.

De esta forma, Manuel habría sido sorprendido en su propia casa, golpeado de forma violenta y después, ya muerto, atado en las manos y en los pies con un cinturón y envuelto en un plástico de grandes dimensiones y una sábana, con la intención, supuestamente de trasladar el cuerpo a otro lugar. El traslado se habría hecho en coche y por dos personas al menos, ya que la víctima medía más de 1,75 metros por lo que los investigadores consideran poco probable que lo hiciera un solo individuo.

Sobre el móvil del homicidio, la investigación se centra ahora mismo en descartar hipótesis.

La del robo se mantiene no obstante viva. Los agentes tuvieron conocimiento de un testimonio del día 23 de diciembre de un vecino al que el fallecido le contó que iba a llamar al centro comercial donde tocó la lotería porque le habían robado sus décimos premiados.