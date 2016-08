La investigación para encontrar a Diana se amplía a fuera de Galicia

La investigación por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad para hallar a la joven Diana Quer, desaparecida este lunes en el municipio coruñés de A Pobra do Caramiñal, se ha ampliado fuera del territorio gallego, ha informado el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva.



Tras asistir a la toma de posesión del nuevo comisario-jefe del Cuerpo Nacional de Policía de Santiago, Villanueva ha dicho que la búsqueda se circunscribe principalmente al municipio de A Pobra, si bien las actuaciones son de un ámbito mucho más amplio, "incluso fuera de la comunidad de Galicia".



Ha explicado que "están todas las líneas abiertas" y que a la investigación se sumarán hoy más equipos de la Guardia Civil.



"No hay una línea de investigación prioritaria; están todas las líneas de investigación abiertas", sostuvo el delegado del Gobierno para descartar que esté centrada en el entorno de los feriantes que esos días tenían instaladas sus barracas en la localidad durante las fiestas del Carme dos Pincheiros.



"En absoluto se puede criminalizar a ningún sector y, desde luego, tampoco a las personas que trabajan en temas de espectáculos", ha afirmado.



Las últimas noticias que se tienen de la madrileña Diana Quer pueden situarla en el lugar donde estaban las barracas, "pero no hay nada que se le relacione".



Con los datos que manejan los investigadores, Villanueva indicó que no se puede "criminalizar a un colectivo en concreto", al tiempo que ha pedido la colaboración ciudadana para que aporten cualquier dato que pueda arrojar luz sobre este caso.



Dentro de las actuaciones que realiza la Guardia Civil podría llevarse a cabo una reconstrucción del recorrido que siguió la joven momentos antes de desaparecer.



La Guardia Civil ha difundido hoy un cartel con la foto de Diana Quer López-Pinel y algunos datos personales en busca de pistas sobre su paradero.



En el cartel figuran también los teléfonos de contacto del puesto de la Guardia Civil de A Pobra do Caramiñal (981830136) y de la Comandancia (062)