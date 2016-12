Los investigadores descartan la veracidad del correo electrónico en nombre de Diana Quer

El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, ha asegurado que, tras ser investigado, "se ha descartado la veracidad" del correo electrónico recibido con la firma "Diana Quer", la joven madrileña desaparecida a finales de agosto en la localidad de A Pobra do Caramiñal (A Coruña).



En declaraciones a los medios con motivo de su participación en el acto conmemorativo de la Constitución en la Delegación del Gobierno, Santiago Villanueva ha afirmado que "no se atribuye que sea veraz" el correo electrónico que recibió SOS Desaparecidos con la firma "Diana Quer" que decía que está "fuera de España".



Villanueva ha indicado que, al mismo tiempo que este mail, se están recibiendo "continuas llamadas de ciudadanos" que creen haber visto a la joven en algún lugar y que coinciden en el tiempo con otra que también la había visto en otro lugar de España ese mismo día.



"Ya se investigó el correo, pero se ha descartado", ha asegurado el delegado del Gobierno, que asegura en esta investigación siguen "todas las hipótesis abiertas", pero el mail ya se ha descartado porque no se atribuye que sea "veraz".



"Sigue abierta la investigación en todos los frentes y se sigue trabajando en el análisis del móvil y volviendo a retomar la toma de testimonios", ha explicado Villanueva, que recuerda que la Guardia Civil sigue trabajando en este caso que "sigue evolucionado".



En este sentido, ha señalado que los investigadores "continúan buscando" pruebas que puedan ayudar a resolver la desaparición de esta joven, pero reconoce que se trata de una caso "muy complejo" y "difícil de resolver". "No hay ningún avance que se pueda trasladar y que sea reseñable", añade.



DESAPARECIDO EN BAIONA



Al margen de esto, en relación al caso de Iván Durán Valverde, el hombre desaparecido a finales de agosto en la localidad pontevedresa de Baiona, el delegado del Gobierno ha manifestado que se trata de un caso "diferente" al de Diana Quer, ya que "el inicio de la desaparición venía acompañado de una nota que decía que se iba a ir".



En cualquier caso, Villanueva ha subrayado que "cualquier desaparecido una vez se constata que ha desaparecido se introduce en la base de datos y los cuerpos policiales siguen buscándolo".