Los investigadores no confirman ni desmienten la versión que sitúa a Diana con tres hombres en Taragoña

El teléfono móvil de Diana Quer, desaparecida en el municipio coruñés de A Pobra do Caramiñal, Diana Quer, que fue encontrado en una zona de la localidad cercana de Taragoña, resultó "bastante dañado" por el agua salada, ha confirmado el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva.



Los servicios centrales de la Guardia Civil siguen trabajando en la extracción de datos del móvil, un proceso que requiere "ir con todo el cuidado para evitar poder destruir algún tipo de datos", puesto que el celular fue encontrado en el agua de la ría de Arousa.



El representante del Gobierno en Galicia ha indicado que "una vez que se recupere" la información almacenada en el teléfono y tras comprobar "si es o no útil", esta servirá para decantar las prioridades de la investigación.



Villanueva ha advertido de que, pese a que la desaparición de la joven el pasado 22 de agosto está bajo secreto de sumario, la investigación mantiene abiertas varias posibles líneas.



Así pues, ha dicho no poder "confirmar ni desmentir" la versión en la que unos testigos afirman que vieron a Diana junto a otros tres hombres en una autocaravana en el puerto de Taragoña.



El delegado del Gobierno ha agradecido la colaboración ciudadana, pero ha instado a "dejar que la Guardia Civil siga investigando" y esperar a que, con todos los datos que maneja, sea capaz de resolver el caso.