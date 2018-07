Galicia estará este domingo nunha situación atmosférica moi indefinida, coas altas presións na zona de Azores e unha baixa ao sur de Islandia, segundo a información de Meteogalicia.



Desta forma, os ceos estarán moi nubrados durante a mañá, con posibles choivas illadas, e pola tarde abriranse claros con posibilidade de chuvascos ocasionais, máis probables no interior.



As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso e os ventos soprarán frouxos do sur durante a mañá, cambiando a compoñente oeste pola tarde.