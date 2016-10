El juez no imputará por homicidio a los excarcelados por la muerte de Jimmy

El juez que investiga la muerte del hincha de Riazor Blues Francisco Javier Romero, alias Jimmy, ha rechazado la petición del fiscal de citar como investigados por homicidio y tentativa de homicidio a los ultras del Atlético que fueron inicialmente detenidos por la Policía y posteriormente excarcelados.



En un auto, el titular del Juzgado de Instrucción Número 20 de Madrid, Pedro Merchante Somalo, considera que "no ha lugar a la ampliación de las declaraciones de los investigados (lo son por riña tumultuaria) interesadas por el Ministerio Fiscal".



Se trata de los cuatro mayores de edad señalados por la Policía como autores de la muerte de Jimmy, quienes quedaron en libertad posteriormente por decisión judicial, y de un quinto implicado en la reyerta.



La Fiscalía consideró en un escrito fechado en abril que había base suficiente para pedir la imputación de los cinco ultras atléticos a partir del testimonio del testigo protegido G303, pero el pasado 22 de julio la Audiencia Provincial de Madrid echó por tierra su relato al anular la condena por homicidio al menor Álvaro C.G. argumentado la falta de credibilidad y veracidad de este testigo.



El magistrado sí atiende parcialmente la petición del Ministerio Público de abrir una pieza separada denominada "homicidio y lesiones" para la investigación de la muerte de Jimmy y de las lesiones sufridas por el otro hincha del Dépor que fue lanzado al río Manzanares, Santiago A.



La fiscal solicitó trocear la causa en tres partes: una que abarque la riña tumultuaria y la tenencia ilícita de armas por parte de los ultras del Atlético de Madrid y del Deportivo de La Coruña; otra que comprenda el homicidio de Jimmy, y otras más sobre el intento de homicidio y las lesiones sufridas por el otro hincha del Dépor que fue lanzado al río Manzanares.



De este modo, el denominado "Caso Jimmy" queda dividido en dos procedimientos: la causa principal por un delito de riña tumultuaria en la que figuran como imputados un centenar de hinchas de ambos equipos; y la pieza separada sobre la muerte de Jimmy y las lesiones a Santiago A.



Asimismo, reclama a la Brigada de Información copia del atestado policial complementario al que se incorporó la declaración del testigo protegido en sede policial y pide que se adjunte dicho testimonio. Al respecto, acuerda citar en calidad de testigo para el 4 de octubre al policía que elaboró el atestado, pero esta declaración fue suspendida y aplazada al próximo 7 de noviembre.



No obstante, el testimonio de testigo protegido que apuntó a cuatro implicados en la muerte de Jimmy fue puesto en entredicho por la Audiencia de Madrid cuando anuló la condena por un delito de homicidio al menor Álvaro C. G., que se sustentaba en el relato del testigo.



En su escrito, la Sala, que se refiere a esta persona como "coimputado protegido", dice que "las versiones de los hechos que ha ido ofreciendo a lo largo del procedimiento presentan relevantes discrepancias entre sí y carecen intrínsecamente de credibilidad".



"Las declaraciones ofrecidas por el "coimputado protegido" (...) no ofrecen garantía alguna de veracidad, tanto por sus contenidos como por las circunstancias que concurren en quien las realiza", señala la resolución que destaca que "las razones de su aparición en el proceso no son claras, pudiendo deberse a móviles de autoexculpación o a la búsqueda de otras ventajas procesales".