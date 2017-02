A juicio un sindicalista de la CIG por "ultraje a la bandera española"

Pablo Fragoso, delegado del sindicato CIG, será juzgado el próximo martes al imputarle la Fiscalía un acto de "ultraje a la bandera española" durante el conflicto laboral de Cleanet, concesionaria de la limpieza en dependencias castrenses, en 2014.



En rueda de prensa, el portavoz comarcal de la central, Xesús Anxo López Pintos, ha detallado que la vista comenzará a las 11:30 horas en el juzgado de lo Penal número 1; una hora antes, tendrá lugar una concentración de apoyo al compareciente.



Ha recordado, además, que "nunca en unas instalaciones militares unas trabajadoras habían convocado una huelga", que llegó a durar hasta cinco meses.



Pintos ha reseñado que Cleanet, que también asumía estas prestaciones en otros puntos del Estado, "dejó de pagar, desapareció del mapa".



Rocío Doce, responsable comarcal de Servicios en la CIG, ha destacado que fue un conflicto "duro y largo", que incluyó concentraciones diarias ante el Arsenal Militar de Ferrol "antes de la subida de la bandera".



Las protestas, arropadas por una carpa instalada en ese mismo entorno, pretendían exponer "las presiones por parte de ciertos militares" para impedir el paro laboral.



Doce ha matizado que no tienen "conocimiento de injurias ni ultraje", sino que su protesta se limitó a "civiles defendiendo los derechos de ellas; nosotros respetamos, pero somos civiles y estaban defendiendo su pan".



Fragoso ha aludido a "una venganza del almirante" jefe del Arsenal Militar de Ferrol; por entonces, Manuel Garat Caramé. "Nunca se había luchado en un recinto tan hermético, no tiene ni pies ni cabeza", ha subrayado el denunciado, que ha relatado que "una infante, en teoría, me escuchó" y el propio Garat Caramé, "su superior", elevó la denuncia a una Fiscalía que "actúa de oficio".



Aquella queja se recibió en 2015 y Fragoso ya ha tenido que acudir a declarar por ello, pero la magistrada encargada del caso ha considerado la apertura de juicio, al que acudirán "testigos que propone la Armada".



El Ministerio Público exige para él una multa durante 9 meses, hasta contabilizar 1.850 euros. "



Aportan como prueba unas fotos", ha dicho el delegado de la CIG, que se ha preguntado "cómo desde dentro de la garita escucha tan nítidamente esa frase", máxime con la música del himno español y el ruido de las sartenes empleadas en las protestas como fondo.



"Esa puta bandera la vamos a quemar", habría espetado Pablo Fragoso, según la denuncia. La CIG, mientras, ha censurado que el almirante "remitiese una carta donde se quejaba de que no respetábamos el izado" y que propiciase la vulneración "del derecho a la huelga" al instar a infantes a limpiar las dependencias durante el paro laboral.



"La Policía nos estuvo controlando, hubo presiones al comisario", ha señalado López Pintos, que ha referido "una pataleta del almirante Garat" ante una denuncia frente a la cual contraponen el "derecho a la libertad de expresión".