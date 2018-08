La crónica del desplome del paseo en O Marisquiño en primera persona: "Ha sido uno de los peores días que he vivido"

Desde dentro, así es como se vive y se profesa el Periodismo. Jacobo Pérez no dudó de informar de a todos los usuarios de Twitter que quisieron seguir la información del desplome de un paseo en el Puerto de Vigo mientras se cerraba O Marisquiño. (Pinchar en el enlace para desplegar toda la información)

El estudiante describió e informó en primera persona todos los datos a falta de comunicación institucional. Jacobo Pérez terminó la madrugada con un tuit afirmando que:

Cierro el hilo. Ha sido uno de los peores días que he vivido en primera persona. Desearía no haberlo contado y si he hecho algo mal pido disculpas de antemano. Mañana a las 8 más. Buenas noches!