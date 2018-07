La Valedora do Pobo comparecerá ante el Parlamento por el caso de María Puy

La Valedora do Pobo, Milagros Otero, solicitará comparecer ante el Parlamento de Galicia para dar explicaciones sobre el procedimiento administrativo que llevó al nombramiento de una hermana del diputado del PPdeG Pedro Puy en un cargo directivo, que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) declaró nulo al detectar irregularidades.



En un comunicado divulgado este lunes por la institución de la Valedora do Pobo, Otero indica que pedirá esa comparecencia para "explicar el desarrollo del procedimiento administrativo" que llevó al nombramiento de María Puy a la plaza de jefe de servicio de administración y personal de esa institución.



La petición de Otero interviene después de que varias formaciones políticas de la oposición hayan reclamado su dimisión y de que los dirigentes del PPdeG, incluido el propio Puy y el máximo responsable de ese partido y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sugirieran que la valedora debería acudir a ofrecer explicaciones ante el Parlamento gallego.



En un breve comunicado, la valedora señala que ya ha procedido a "firmar la anulación del nombramiento" de María Puy en el cargo y apunta que no descarta presentar un recurso contra la sentencia del TSXG en los 30 días previstos para ello.



PSdeG y En Marea solicitaron conjuntamente, además, que se incluya el debate sobre el cese de la Valedora en el próximo pleno do Parlamento y avanzan que en caso de que el grupo mayoritario rechace esta petición pedirán un pleno extraordinario.