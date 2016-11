Lete Lasa cesa como secretario general del Deporte de la Xunta

José Ramón Lete Lasa ha cesado hoy en su cargo de secretario general del Deporte del Gobierno gallego y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, le ha deseado suerte en su nuevo destino, que no ha revelado.



El nombre de José Ramón Lete, donostiarra de 59 años, figura en la lista de candidatos al puesto de secretario de Estado para el Deporte en sustitución de Miguel Cardenal, que el pasado día 8 anunció que no seguiría en el cargo.



Lete desempeñaba desde 2009 la secretaría general de Deportes de la Xunta, cargo que depende orgánicamente del presidente.



Núñez Feijóo ha agradecido a Lete los servicios prestados y ha lamentado la "pérdida" de esta persona, que pasará a desempeñar otro destino, que no ha revelado, en el que le ha deseado suerte.



"Quisiera desde aquí agradecer los servicios prestados para quien fue durante todos mis mandatos (desde 2009) mi director general de Deportes, el de la Xunta, y que tiene dependencia directa (orgánica) del presidente de la Comunidad Autónoma", dijo Feijóo.



"Quiero agradecer los servicios prestados a este deportista", añadió, "y quiero agradecérselos en primer lugar por apoyar a los deportistas profesionales, por supuesto; y en segundo lugar, por hacer del deporte un hábito más generalizado en la población gallega dentro del programa Galicia Saudable.



El presidente de la Xunta subrayó el "excelente trabajo" de Lete y se declaró convencido "de que seguirá haciendo un excelente trabajo allí donde desempeñe sus funciones".



"Lamento esta pérdida porque creo que es un excelente directivo del deporte gallego. Espero que acierte en el próximo lugar donde el destino lo vaya a colocar", dijo.



Lete Lasa podría ser nombrado Secretario de Estado para el Deporte en el Consejo de Ministros de mañana, viernes.