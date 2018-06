Llegan a Vigo ocho jóvenes que fueron a bordo del "Aquarius"

Según ha comunicado, la responsable territorial de Provivienda en Galicia, Ana Pardo, estos jóvenes no tienen relación de parentesco entre ellos, si bien se conocían desde antes de huir de su país y mantienen "una buena relación" tras el viaje en barco. Sobre ellos, ha manifestado: "Plantéate dejar todo atrás porque tu vida corre peligro, e ir a lo desconocido sin saber lo que te puede esperar".



Estos jóvenes llegaron en la madrugada del viernes al sábado desde Valencia "con lo puesto", por lo que en Vigo reciben ropa, calzado, enseres de higiene, alojamiento y una cuantía económica para sus gastos. Además, se les proporciona atención especializada, seguimiento médico, asesoramiento jurídico, y apoyo social y psicológico. "Intentamos trabajar para que se integren y que tengan opciones laborales y plena autonomía", ha remarcado.



Pardo ha indicado que las 40 plazas para refugiados que Provivienda tiene en Galicia (concretamente en Vigo) están ocupadas, pero en la semana previa a la llegada del `Aquarius` dos familias pasaron a la segunda fase de acogimiento, y "por eso --les-- asignaron" a estos jóvenes. Al igual que ocurre con el resto de refugiados, ahora cuentan con un permiso de residencia de 45 días.



En este tiempo pedirán asilo para poder entrar en el sistema de protección internacional durante entre 18 y 24 meses (dependiendo de si son personas de colectivos con mayor vulnerabilidad). Así, su primera fase como refugiados dentro de este programa se prolongará entre 6 y 9 meses, y después pasarán a firmar un contrato de vivienda.

Una realidad constante

Pardo no descarta que dentro de unas semanas se liberen algunas plazas más (por la previsión de que varias personas pasen a segunda fase), con lo que podrían acoger a más personas del `Aquarius`. En todo caso, sobre los refugiados de este buque, ha reconocido que "mediáticamente están muy presentes", pero ha subrayado que por la frontera del sur se rescata continuamente a cientos de personas.



"Está bien atender la llegada de este barco, pero no hay que perder la perspectiva de que esta es una realidad, y hay que tomar cartas en el asunto y generar un sistema sostenible desde Europa", ha mantenido. Acto seguido, aunque ha valorado las iniciativas de los ayuntamientos, ha recordado que acoger a refugiados no se basa solo en dar vivienda, sino que también "necesitan apoyo profesional y especializado".

Acuerdo de la FEMP

Fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han aclarado que este dispositivo de Provivienda no se acoge a su acuerdo de colaboración suscrito para el acogimiento de los refugiados del `Aquarius`, y han ratificado que su convenio se circunscribe a las ONG Cruz Roja, Accem y CEAR.



En relación con ello, estas fuentes han manifestado que esas tres entidades "que están coordinando todos los protocolos, todavía no se han dirigido" a la Federación. "Lo que esté haciendo de Provivienda no está dentro de ese acuerdo implementando desde la FEMP", han rematado.