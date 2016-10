Judit Jiménez, la joven pontevedresa de 21 años cuya desaparición fue denunciada por su familia el pasado martes, ha sido localizada tras 48 horas fugada y se ha comprometido a regresar a casa, según han confirmado a Efe sus padres.



"Hemos hablado con ella y está bien", ha explicado su madre, Ausencia Jiménez, que ha desvelado que también han podido contactar con el hombre de 49 años con el que se fugó, vecino de Ourense y de etnia gitana como ella, que se ha mostrado "muy arrepentido" de habérsela llevado y que ha prometido que "nos la traerá a casa esta tarde".



La joven desapareció de su casa, situada en lugar de A Bouza, en la parroquia pontevedresa de Mourente, sobre las diez de la mañana del martes después de salir a tirar la basura a un contenedor cercano.



Su madre asegura que "vimos que tardaba y que no volvía" y tampoco respondía a la llamada de sus familiares, por lo que empezaron a preocuparse porque la joven "tiene una minusvalía intelectual del 89%" y su mentalidad es la de una "niña pequeña".



"Ella lo único que hace jugar con animales y con una nieta que tengo de cuatro años", ha destacado Ausencia Jiménez, que añade que "nunca había salido de casa" y que la joven "no sabe leer ni escribir", lo que hace que "no tenga el sentido de una persona mayor".



Tras varios intentos, Judit respondió a su teléfono e informó a su familia que estaba "con su novio" y el hombre les aseguró que "estaban lejos", aunque sin especificar donde y después de decirle que "nos la trajera de vuelta" colgó el teléfono de forma repentina.



Ausencia Jiménez sostiene que para la familia esta desaparición "es como un secuestro, porque se ha llevado a una persona enferma" y ha recordado que la joven no se llevó ningún objeto personal con ella.



"La niña aunque quisiera irse con él, él tenía que haberle dicho que no, que se fuera para su casa", ha lamentado la mujer, que ha explicado que su marido se desplazó a Ourense para tratar de localizar al hombre que estaba con su hija y fue allí donde le confirmaron que se habían fugado juntos pero que "no sabían dónde estaban".



La familia espera que el hombre con el que se fugó la joven "me la entregue lo más pronto posible porque está enferma y no sabe lo que hace".



Según ha podido confirmar Efe, la Policía Nacional mantiene activo el protocolo para dar con el paradero de la joven, a pesar de que se haya puesto en contacto con la familia, y la tratarán como una persona desaparecida hasta que regrese a su domicilio.