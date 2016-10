Localizan sin vida al anciano desaparecido en Cercedo-Cotobade

La Guardia Civil ha hallado hoy el cadáver de Manuel Calvo, el anciano de 84 años que había desaparecido en la tarde del pasado jueves 20 de octubre en el ayuntamiento pontevedrés de Cerdedo-Cotobade.



El cuerpo sin vida de Manuel Calvo ha sido localizado este mediodía por un helicóptero del instituto armado en una zona conocida como Chan do Camiño, cerca del lugar en donde fue visto por última vez.



Según han informado a Efe fuentes de la investigación, el cadáver estaba en una zona de difícil acceso y para poder recuperarlo la Guardia Civil ha solicitado la colaboración de los especialistas de rescate del Grupo de Montaña de Trives (Ourense).



El cuerpo ha podido ser retirado sobre las tres de la tarde del lugar en donde se encontraban con la ayuda de un helicóptero, siendo trasladados al campo de fútbol de Viascón, lugar en el que esperaba el equipo forense y el juez de guardia para proceder al levantamiento.



El operativo de búsqueda ya había rastreado la zona en la que apareció el cuerpo en varias ocasiones pero no lograron localizarlo al tratarse de una zona escarpada, con mucha maleza y sin apenas visibilidad desde la carretera.



La familia del fallecido ha explicado a las autoridades que Manuel Calvo era propietario de varios terrenos rústicos en la zona, por lo que los investigadores sospechan que el hombre fue caminando hasta allí y que, al caer la noche, se desorientó y no logró regresar a casa.



La autopsia determinará las causas de la muerte del anciano.