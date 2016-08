El candidato de En Marea a la Presidencia de la Xunta, Luis Villares, ha afirmado que el actual presidente y candidato a ser reelegido por tercera vez, el popular Alberto Núñez Feijóo, "no sabía gestionar" servicios públicos y "pidió privatizar por no saber hacerlo".



Ha asegurado que los miembros de las listas del partido instrumental son "rebeldes competentes capaces de hacerlo y hacerlo bien".



Así lo ha expresado durante el acto de presentación de la candidatura de En Marea por la provincia de Pontevedra, celebrado en Vigo, donde han intervenido, además, la cabeza de lista y secretaria general de Podemos Galicia, Carmen Santos; el número 2 de la candidatura, Marcos Cal; la número 3, Eva Solla; el número 4, Juan Merlo; y la número 5, Paula Quinteiro.



Luis Villares ha defendido que la marea gallega cuenta con "unas listas preparadas para gobernar" y provocar así un "cambio transformador en clave de país para Galicia", lo que ha contrapuesto a un Núñez Feijóo "que nos negó el derecho a la felicidad urbana" y a la ciudad como espacio de libertad donde "construir el bienestar".



Lo logró, ha incidido, "privatizando servicios públicos, dejando a la gente por el camino sin oportunidades", algo para lo que En Marea ofrece "alternativas".



"Venimos a denunciar la indignación que produjo estos años la dejación de funciones por parte de Feijóo a toda la gente que vive en áreas urbanas", ha manifestado.



El candidato a la Presidencia de la Xunta se ha comprometido "con toda la ciudadanía de Vigo y de la provincia de Pontevedra" y ha denunciado "las privatizaciones" que este territorio sufre en "servicios públicos de carácter esencial" como la sanidad o la extinción de incendios.



"Nosotros no privatizaremos servicios públicos para nuestros amigos y amigas, no privatizaremos para que las empresas saquen rendimiento de lo que debería ser dinero para lo público", ha añadido Villares, que ha recordado que "el 90% de los casos de corrupción en Galicia están relacionados con la privatización".



Por su parte, Carmen Santos ha expresado que "es lógico" que Núñez Feijóo acuse a En Marea de ser "un mareo", ya que "no entiende que tanta gente se ponga de acuerdo en mejorar la vida de los gallegos", en luchar contra la corrupción o en crear "empleo digno", entre otras cuestiones.



"Él sólo entiende de hacer pactos de listas y pactos de contratos y de todo tipo con sus amigos, con ese 1% con el que luego se va en yate y a tomar mariscadas", ha añadido.



Ha ensalzado que los candidatos de En Marea no responden "a los intereses de la banca o de las empresas", sino a los de la gente que los eligió a través de un proceso de elecciones primarias, un objetivo para el que, ha dicho, "nos vamos a dejar la piel".



Además, ha garantizado que el candidato Luis Villares será capaz de "demostrar con datos" el "personaje ficticio" que supone la figura de Núñez Feijóo como "buen gestor", cuando, a su juicio, es "el peor dirigente de Galicia desde que se instauró el sistema democrático y el peor que tenemos actualmente en el panorama español"