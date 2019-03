La macrofiesta "American Pie" agota entradas pese al revuelo

La gran polémica suscitada el año pasado con la celebración de la macrofiesta “American Pie” en Vigo y que llegó a cancelar el evento en Lugo, tras recibir críticas por cosificar a las mujeres, no ha pasado factura a la edición de este año que ha agotado las entradas.

La organización aseguraba ayer, a falta de 24 horas para que tenga lugar el evento, haber vendido casi todo y no sólo en Vigo sino también en Portugal, donde a través de internet se podrían adquirir entradas para acudir a la macrofiesta cuya ubicación no se sabrá hasta las once de la mañana de hoy. Esa información se dará a conocer vía whasapp a los asistentes.

El pasado año, el evento tuvo lugar en una conocida discoteca de Mos, donde podría tener lugar la celebración de esta noche.

La promoción de “El Reencuentro” evitó en esta ocasión hacer alusión a la vestimenta por sexos, lo que le generó las críticas en ediciones anteriores. No obstante, fue un vídeo difundido tras la fiesta en Vigo lo que dio lugar a la polémica con imágenes de carácter sexual entre una de las participantes y uno de los ‘boys’ que participaron en la fiesta. En la de hoy, no se ha hecho alusión a los excesos y sí a sacar “tu lado más rebelde” para “pegarte una de las mejores fiestas que pasan por tu ciudad”.

El estilo, no obstante, es prácticamente similar a las anteriores, con barra libre de cerveza, toro mecánico y más de un centenar de animadores. Dirigida a universitarios, está diseñada al estilo de la popular película estadounidense donde el alcohol y el sexo están muy presentes.

Ésta será la única en cita en Galicia este año, según asegura la promoción.