La madre de la joven madrileña Diana Quer, desaparecida a finales de agosto en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), Diana López-Pinel, permanece "expectante" y con la "esperanza intacta" de encontrar a su hija.



Así lo ha manifestado el abogado de López-Pinel, Pedro Víctor de Bernardo, quien ha asegurado que la madre de la chica desaparecida se encuentra en su domicilio en Madrid.



El letrado ha asegurado que no tiene constancia de novedades recientes sobre la investigación, tras el hallazgo el pasado 27 de octubre del teléfono móvil de la desaparecida, que analizan los investigadores.



El sumario relativo a esta investigación permanece bajo secreto por orden del Juzgado de Instrucción Número 1 de Ribeira (A Coruña) hasta el 20 de noviembre, según la última prórroga acordada.



La joven de 18 años de edad desapareció el pasado 22 de agosto en el municipio coruñés de A Pobra do Caramiñal, donde veraneaba con su madre y su hermana menor.