Máis de 500 voluntarios participaron na limpeza de lixo en 25 espazos de Galicia

Un total de 511 voluntarios mobilizáronse este sábado en Galicia para participar na segunda edición da campaña `1m2 pola natureza`, unha actividade a nivel nacional posta en marcha por SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, e que permitiu a limpeza simultánea de 25 puntos da comunidade galega.

Entre outros lugares, a iniciativa desenvolveuse en espazos de valor ecolóxico como as praias da Magdalena e Sabón(A Coruña); a praia de O Muíño, a praia de Portocelo e as Marismas de Alba (Pontevedra); a praia Anguieira (Lugo) ou o río Arenteiro (Ourense).

Ademais, diferentes empresas como Telefónica e Pescanova colaboraron na actividade, realizando limpezas no Grove e a Enseada de San Simón. Tamén se sumaron entidades sociais como a Asociación Amigos do Monte Mirallo; Fundación Oso Pardo; o Club do Mar Ferrol, Ecovixíantes de Franciscanas ou Oceánidas.

A nivel nacional, máis de 10.700 voluntarios saíron ao campo para realizar limpezas en máis de 400 puntos, o que supón unha marca de participación con respecto á primeira edición.

Coa campaña '1 metro cadrado pola natureza', LIBERA busca unir a todos os cidadáns e concienciar "sobre a importancia de manter limpos" os ecosistemas, ademais de porlles en contacto directo "co grave problema que supón a basuraleza para o planeta".

"Que nun día logremos saír ao campo máis de 10.000 persoas para quitar o que nunca debería chegar aí é emocionante. A adecuada xestión dos residuos empeza por un mesmo e só podemos camiñar cara a unha economía circular para preservar o mantemento dos nosos recursos naturais", sinalou Asunción Ruiz, directora executiva de SEO/BirdLife.

Desde Ecoembes, o seu conselleiro delegado, Óscar Martín, mostrou o orgullo de "cada un dos heroes galegos que saíron ao campo a liberar a basuraleza".

Libera é un proxecto creado por SEO/BirdLife, a ONG ambiental decana en España, en alianza con Ecoembes, a organización ambiental sen ánimo de lucro que promove "a economía circular a través da reciclaxe de envases".