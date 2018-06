En Marea acusa al PP de promover la mina de Touro por posibles "mordidas"

La viceportavoz de En Marea Carmen Santos ha acusado al PP de fomentar el proyecto de la mina de Touro-O Pino (A Coruña) porque, de lo contrario, no podría aspirar a recibir "mordidas o sobres en B" ni a disponer de "puertas giratorias" entre política y empresa.



En su comparecencia, Santos ha cuestionado los "intereses" que ocultan los populares detrás de este proyecto y ha denunciado que las consecuencias del mismo ponen peligro "el pan y el futuro" de miles de familias en toda Galicia.



Así pues, ha criticado que se promueva la reapertura de la mina de cobre por una supuesta creación de empleo directo, cuando la actividad minera podría perjudicar, debido a la contaminación causada, tanto la actividad ganadera de los municipios de los alrededores como la pesca y el marisqueo en la ría de Arousa.



Santos ha destacado la unidad de los trabajadores de los sectores productivos en contra de este proyecto, la cual "ha asegurado" quedó patente en la manifestación del domingo pasado en Santiago de Compostela y ha censurado que la Xunta gestione estos asuntos "de espaldas a la ciudadanía y de forma turbia".



Además, ha añadido, los casos de corrupción del PP "empiezan a explicar los porqués de que la Xunta opte por unos modelos y no por otros".



Contra esta postura, la representante de En Marea ha indicado que su partido seguirá desempeñando una labor contraria a la mina y ha basado su oposición en una serie de estudios que ?ha manifestado? acreditan el daño causado al medio ambiente y a los ecosistemas relacionados con la misma.



Mientras tanto, ha concluido, la Xunta solo habla de "supuestos puestos de trabajo y beneficios" que no tienen en cuenta el daño causado a otros sectores y el impacto directo sobre el terreno de una explotación que afectaría al abastecimiento de trece ayuntamientos con un total de 150.000 habitantes.



Santos ha comparecido acompañada de la diputada Paula Quinteiro, que recientemente ha adquiridos competencias en materia de pesca, y quien ha considerado "intolerable e incomprensible" que la Administración autonómica no escuche a los gallegos y al clamor social en contra de la reapertura.



"No puede seguir el Partido Popular en connivencia con una multinacional", ha advertido Quinteiro, que pretende realizar una actividad "peor" que la anterior, más agresiva, y que dejaría una profunda mancha de contaminación en la cuenca fluvial adyacente, que termina en el río Ulla.



De igual forma, ha cargado contra el PP por "a su modo de ver consolidar un modelo que lo único que hace es expoliar" los recursos de Galicia en beneficio de "unas pocas empresas" que se justifica por la creación de empleo.



Finalmente, las parlamentarias de En Marea han demandado explicaciones de la conselleira del Mar, Rosa Quintana, respecto de su área de influencia, la pesca y el marisqueo; y han exigido que los informes restantes para la autorización de la reapertura sean elaborados por gente "independiente" de la Xunta.