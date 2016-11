El portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, le ha recordado al líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, que la mayoría "no es un cheque en blanco ni una tarjeta black" y le ha afeado el "rastro" de sus pecados "no expiados" como "el paro, la exclusión social, la desertización del rural", "la desigualdad" o la corrupción.



En su réplica a la intervención de Feijóo durante la segunda sesión del discurso de investidura, Villares ha hablado de la "Galicia real" de la que, en su opinión, "se olvidó" el líder del PPdeG en su discurso. "La realidad es otra y evidencia la paradoja de un mal gestor: la economía gallega sale de la recesión pero la sociedad gallega sigue en crisis", ha señalado.



En este punto, el portavoz de En Marea ha lamentado que "la Galicia de hoy sea un país más injusto, más desigual, más pobre, con menos protección social y menos derechos" y ha contrapuesto las cifras de crecimiento citadas por Feijóo el martes con datos como que la gallega es "la comunidad con peor evolución del empleo", con una destrucción de puestos de trabajo "que multiplica por casi tres la media" de España.



"La medida estrella del candidato en materia de empleo es crear hasta 2020 unos 80.000 empleos, esos son menos de los que se destruyeron desde que usted llegó", ha replicado a Feijóo antes de censurar también que "hoy haya un tercio menos de recursos" para la sanidad, la educación o el empleo que antes de sus mandatos.



"Tendrá usted mayoría, pero el rastro de su pecado sigue ahí: el paro; la exclusión social, la desertización del rural; el declive demográfico; la desigualdad de género; la pérdida de hablantes; o la merma del autogobierno y la corrupción", ha advertido para calificar el candidato de "mal gestor".



FRENTE A LA MAYORÍA, "ALTERNATIVA"



Tras describir el panorama de la "Galicia real", Villares ha asegurado que frente a la mayoría parlamentaria del PPdeG, En Marea hará una "oposición frontal" a las "nefastas políticas del PP", una "fiscalización de la acción de gobierno" y, sobre todo, "la formulación parlamentaria de la alternativa social que quiere gobernar este país en 2020".



A renglón seguido, ha avanzado las líneas políticas en las que el partido instrumental basará su acción parlamentaria en la Cámara. En primer lugar, ha considerado necesario desarrollar "íntegramente" el Estatuto de Autonomía y reanudar el proceso de transferencias paralizadas durante los mandatos anteriores".



Tras ello, ha apostado por una financiación autonómica asentada "en los principios de autonomía financiera, responsabilidad, solidaridad territorial y soberanía fiscal"; y ha pedido una vertebración del territorio que sea "clave" la dinamización económica" y la "prestación de servicios".



Además, entre otras cuestiones, ha erigido el idioma gallego en "elemento de cohesión social y cultural" que debe ser promovido y "no perseguido" y ha reclamado asegurar el "derecho universal" a una educación "pública de calidad y de acceso universal".



"EN EL PARLAMENTO Y EN LA CALLE"



El portavoz del partido instrumental ha terminado su intervención dejando claro que En Marea llevará a cabo su programa político "en el Parlamento y en la Calle". "Para nosotros la democracia es todo lo que pasa en la sociedad, no sólo en el Parlamento", ha manifestado para acusar a Feijóo de "caer en la tentación denunciada por Bobbio de reprimir las necesidades sociales en lugar de satisfacerlas".



Así, le ha recordado al candidato popular que la Cámara gallega "no es la única manifestación de democracia" y se ha referido a como el presidente de la Xunta en funciones "fue derrotado por una mayoría social" cuando la sociedad rechazó en la calle su Ley de Acuicultura en las calles gallegas.



"Usted cargue con sus pecados no expiados, que nosotros coseremos en secreto, como hacía Micaela Chao en la Fábrica de Tabacos de A Coruña, las esperanzas y las ilusiones de la gente en hermandad, e imprimiremos en las conciencias, como hacía María Miramontes en Compostela, los valores de la dignidad ciudadana y la defensa del bien común", ha finalizado.