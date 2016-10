En Marea y BNG lamentan que la "gran coalición" bloquee el traspaso de la AP-9

Los portavoces del BNG y de En Marea, Ana Pontón y Luis Villares, han lamentado hoy que "la gran coalición" que conforman PP y PSOE intente "vetar" la posibilidad de que se debata la transferencia de la AP-9 en el Congreso, que permitiría poner fin a los peajes que son "una absoluta estafa" para los gallegos.



El BNG ha encabezado una propuesta para que en el Parlamento gallego se realice un "frente común" y una respuesta conjunta en contra de la decisión del Ejecutivo central en funciones de Mariano Rajoy, de rechazar el debate sobre la transferencia de la AP-9 que obedece a una iniciativa de la Cámara gallega que, en la legislatura pasada, aprobó por unanimidad pedir la tutela sobre la autopista que vertebra el eje atlántico.



Según ha explicado en declaraciones a la prensa la portavoz nacionalista, promotora de la convocatoria, su grupo cursó la pasada semana una invitación por carta a todos las formaciones que conforman el Parlamento gallego, para el encuentro de esta mañana, al que finalmente no acudió el PSdeG aunque en un principio había confirmado su asistencia, ni el PPdeG, que niega que hayan recibido convocatoria alguna en este sentido.



De este modo, Pontón ha remarcado que con esta negativa a debatir sobre la transferencia de la AP-9, a quien se le está "cerrando la puerta en las narices es a los gallegos", sobre un tema que afecta a su vida diaria.



Se ha referido en concreto al presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, a quien dice haber convocado al encuentro de esta mañana. "Lo que no puede ser es que se intente meter debajo de la alfombra en un tema de esta envergadura y que además se diga que no acude por un problema de formas", ya que para la parlamentaria del Bloque lo que se esconde tras esta ausencia es "un problema de fondo".



"Invito al señor Feijóo, si cree que hay un problema de forma, a que nos convoque él, que no hay ningún problema, nos reunimos en San Caetano, en Monte Pío, donde le parezca mejor", ha incidido para señalar que En Marea y el BNG estarán "donde nos convoque" aunque -ha continuado- "pongo casi la mano en el fuego porque esa convocatoria no se va a producir".



En cuanto a la ausencia del portavoz del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, la nacionalista ha insistido en que esa es la "gran incógnita" de este encuentro, porque había confirmado su asistencia "y decidió descolgarse" en el último momento, cuando "conocía cuales eran las condiciones" de antemano.



Por su parte, el portavoz de Educación del PSdeG, Luis Álvarez, ha asegurado en una conferencia de prensa posterior que su grupo no ha acudido a la reunión porque "no es el conducto adecuado", y ha añadido que "ningún grupo político debe actuar por su cuenta" y tratar de "capitanear" esta iniciativa.



Ha afirmado que "el órgano adecuado" es la Mesa del Parlamento, ya que la propuesta fue aprobada por unanimidad de todos los grupos en la anterior legislatura.



En cualquier caso, ha afirmado que su grupo sí que acudiría a una reunión convocada por el presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, en la que estén representados los cuatro grupos parlamentarios.



"Ningún grupo debe capitanear una demanda que fue aprobada por todos", ha incidido el socialista.



Sin embargo, para la nacionalista, los dos grupos que han participado en el encuentro de esta mañana sí son "conscientes de que esta cuestión no es casual" puesto que estamos ante un tema político, y en ese sentido, ha subrayado que espera que el de hoy "no sea el primer paso de la implantación" en el Parlamento gallego de esa "gran coalición que acabamos de ver que se está fraguando a nivel de Estado".



Ha defendido que "si hay un tema en el que todos los gallegos están de acuerdo" es en que la AP-9 se debe gestionar desde Galicia" y por ello ha relacionado la posición del PP y PSOE con las noticias "en las que se habla de que se estaba especulando con la venta de la AP-9", y esta transferencia podría ser "incómoda a la hora de que se pueda producir esa segunda especulación".



Además, ha reiterado que si se consuma el veto a una iniciativa aprobada por unanimidad en el Parlamento de Galicia, ello demuestra que se está convirtiendo "a este Parlamento en ciudadanos de segunda".



Asimismo, Luis Villares ha señalado que su formación entiende que una infraestructura estratégica, como es la AP-9 para la Comunidad gallega, merece el "respaldo unánime del conjunto de las fuerzas políticas", y además ya cuenta con "un acuerdo unánime" de la Cámara.



"Merecemos el respeto nacional de ser tratada y tramitada correctamente esta iniciativa en el Parlamento del Estado español", ya que la negativa a abordar este aspecto en la Cámara baja se está escudando en "verdaderas excusas" que evidencian un "agravio comparativo" con relación a otras naciones del Estado.



Por ello, ha advertido el líder de En Marea que desde el Parlamento y el Congreso su formación "elevará con firmeza esta voz para que no se puedan poner excusas".



De este modo, ha insistido en que "queremos pensar que esto no se debe a esa gran coalición que va a seguir a la gran abstención del Partido Socialista con relación a las políticas del Partido Popular".