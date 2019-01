O Marisquiño deja As Avenidas por la mala repercusión en la red

O Marisquiño no se volverá a celebrar en As Avenidas. A falta de decidir una nueva ubicación, la organización del evento da por finalizada su estancia en la zona portuaria. A la falta de espacio tras la eliminación de la zona vallada se suma la repercusión negativa que tiene en las redes: “Nosotros tenemos un posicionamiento global, en el algoritmo de Google relaciona O Marisquiño en esa ubicación con el accidente y no es una persona con la que podamos razonar; tenemos que buscar otro lugar y dejar atrás esa etapa negra”, afirmó ayer, su director Carlos Domínguez, Pity, en declaraciones a este medio en las que dijo seguir el asesoramiento de una empresa líder en posicionamiento web: “La comunicación del accidente fue tan potente que superó al propio evento en la red por lo que ahora lo relaciona con un sitio poco seguro”.

La organización de O Marisquiño está a la espera de una reunión con el Concello para determinar cuál es la mejor ubicación. “Tenemos varias propuestas, aunque para nosotros Samil es la más viable”, apunta Pity, quien prefiere no pronunciarse sobre otras posibilidades hasta que se celebre el encuentro con los responsables municipales.

Esperan que esta reunión tenga lugar con la máxima brevedad, ya que tal y como explicó Pity “al acoger pruebas de competiciones internacionales no decidimos nosotros solos, hay que consensuar un calendario”.

Cerrado el capítulo con la Autoridad portuaria, actualmente las negociaciones se centran en los acuerdos que lleguen con el Concello y la Diputación. En 2016 blindaron su apoyo por cuatro años, pasando la entidad provincial de los 120.000 euros a lo 150.000 anuales, además de realizar una campaña de promoción; mientras el Concello comprometía 80.000 euros, junto a medios de seguridad y de organización. Con la llegada de David Regades se abrió una nueva vía a través de Zona Franca. Asimismo, O Marisquiño retomó a finales de año las conversaciones interrumpidas por el cambio de Gobierno con dos instituciones de carácter estatal, Injuve y Consejo Superior de Deportes. En esa misma época, la dirección de O Marisquiño emitió un comunicado donde dio por rota la relación con la Xunta tras recibir una negativa a la petición de una “aportación extraordinaria” a mayores para financiar el festival urbano. Pedían que se pasase de los 50.000 euros a los 150.000 para poder asumir los retos de esta edición.

Así las cosas, la dirección trabajan en una nueva etapa del festival más internacional de la ciudad.