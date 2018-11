Medio siglo del milagro Feiraco

Tenía 22 años cuando José Montes recorría la comarca de Negreira llamando a puertas por las que entraban tanto las personas como las vacas para convencer a los modestos ganaderos de que se enrolasen en una cooperativa para producir forraje que les permitiese superar una economía de subsistencia. Han pasado 50 años desde que 400 ganaderos del valle del Barcala se convenciesen para dar un salto que representó "unha revolución no rural". "Sempre que me refiro aos primeiros anos e á evolución da cooperativa falo do milagre de Feiraco porque facer o que se fixo con tan poucos recursos é incrible. A aportación primeira dos socios foi de 1.000 pesetas. Hoxe 6 euros poden parecer ridículos, pero daquela tiñan máis valor e a xente foi asumindo esa pequena cantidade porque tiña a comercialización asegurada". José Montes, el socio más joven en aquellos inciertos comienzos recién ordenado sacerdote, es desde junio de 2012 el tercer presidente de la historia de Feiraco tras Jesús García Calvo, uno de los impulsores y presidente de la cooperativa durante 40 años, y José Antonio Casáis.

Y si no fue un milagro, resulta innegable que Dios sí echó una mano. "O proxecto naceu da Igrexa, dos cregos. O Concilio Vaticano II foi unha revolución moi grande dentro da mentalidade da Igrexa e nos máis novos aínda con máis forza. A masa parroquial tivo moito que ver nestes procesos de unión". Con Forrajera de Negreira Cooperativa (Feiraco) se consiguió con el tiempo, "porque non se fixo a correr", una producción extensiva con maíz forrajero, después se pasó a la comercialización de leche pasteurizada en bolsa de plástico que duraba un par de días porque tampoco abundaban los frigoríficos y esto no permitía ampliar el mercado más allá de A Coruña y de Pontevedra. "Fomos superándonos e os socios de Feiraco covertíronse en mellores agricultores con forraxes que dan un leite dunha calidade moi recoñecida". Con la inauguración en 1974 de la planta para envasar leche de larga duración en tetrabrik, Feiraco se adentra en otra dimesión. "Fomos os primeiros e comezamos a vender o leite por toda España, sobre todo na parte de Levante e de Andalucía. A cooperativa medrou, e mellorouse tamén a calidade do leite coa incorporación de gando seleccionado e a modernización das instalacións. Conseguimos galardóns en Europa pola calidade e tamén polo sabor conseguido con forraxe natural".

Por Feiraco han pasado unos 10.000 cooperativistas en este medio siglo de fatigas y éxitos. José Montes, ahora casado, padre de tres hijos y con ocho nietos después de colgar la casulla, nunca se desvinculó del proyecto que ayudó a impulsar cuando era seminarista, ni siquiera durante los 18 años que residió en Venezuela. En estos días de celebración y recuerdos se siente especialmente satisfecho. El 1 de enero Feiraco se integra completamente en Clun (Cooperativas Lácteas Unidas) de la mano de Irmandiños y Melisanto para aglutinar a 3.500 ganaderos y controlar la recogida del 15% de la leche de Galicia. "A marca Feiraco vainos manter dentro da historia, como tamén Unicla, cunha calidade incuestionable, pero para ter forza e poder influir na cadea e que os prezos non sexan ridículos, hai que unirse. Nestes momentos, na mente de todos está que os dous grandes proxectos cooperativistas, que son Clun e Aira, poidan ser un só. Fago votos para que sexa máis pronto que tarde". El también presidente de Agaca (Asociación Galega de Cooperativas Agrarias) no se pone límite ni fronteras. "Xa hai algúns contactos para un gran cooperativismo nacional e incluso algún día haberá que pensar no cooperativismo europeo. Oxalá se dean pasos para que sexa realidade". Sabe que eso no se hace "a correr", como cuando iba por las puertas intentando convencer a los pequeños ganaderos de que juntándose serían más fuertes. Mientras, el reto es la "comercialización a abrir novos mercados". Ya están en China y en el norte de África, algo impensable hace medio siglo en Negreira.