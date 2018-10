Memoria histórica, derogar la "ley de depredación" y medidas de mejora de la sanidad, peticiones de En Marea

Las peticiones de En Marea para el debate de política general que culminará este jueves piden un cambio de modelo económico, con actuaciones como la derogación de la denominada "ley de depredación" --ley de implantación de iniciativas empresariales-- y la protección de los sectores productivos de Galicia, la mejora de la sanidad pública y los servicios sociales y el reconocimiento de las víctimas de la dictadura franquista, lo que incluye la exhumación de cuerpos y la recuperación de Meirás para lo público.



En rueda de prensa, el viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, recriminó que para el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "no hay problemas" y ha denunciado que "no admitió que en este país hubo el peor comportamiento del empleo de todo el Estado, que incrementó la precariedad laboral y que hay trabajadores pobres".



Antón Sánchez también ha censurado la falta de "autocrítica" del mandatario autonómico y ha defendido un modelo económico alternativo, con el "blindaje de los servicios públicos de calidad". También quiere que este debate sirva para comprometerse a unas "pensiones dignas" y se deroguen medidas como el retraso de la jubilación.



En Marea propone un nuevo plan eólico, un mapa de suelos de Galicia, indemnizar a las personas que perdieron su vivienda en Tui por la explosión de la pirotecnia, actuaciones para evitar lo que ocurrió en el accidente de O Marisquiño, medidas contra la violencia machista, reclamar la transferencia y rescate de la AP-9 y apostar por el ferrocarril de cercanías.

Sobre llegar a consensos

Preguntado por la posibilidad de llegar a consensos con el PP, Antón Sánchez ha indicado que ya cuentan con una "experiencia previa de poca voluntad de acuerdo por parte del PP" y ha recordado que "quedan pocas horas" para despejar las dudas.



Además, también ha reconocido que hay diferencias de "modelo evidentes", pero ha apuntado que si apoyan algunas de sus medidas, será "bienvenido". También confía en que "la fiebre reivindicatoria desde hace tres meses" con el Estado tenga su traducción.



Con los grupos de la oposición, ha indicado que hay "ejes conjuntos", en cuestiones como los servicios públicos frente a la privatización o el cambio de modelo productivo u ordenar territorialmente el país. Asuntos, entre otros, en los que ve posible el consenso entre la oposición, como este martes pedía el portavoz de En Marea, Luís Villares, para alcanzar un nuevo "pacto social".



Por otro lado, preguntado sobre el futuro del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el viceportavoz de En Marea ha manifestado su preocupación por como "tiene pensado agotar la legislatura con las mismas políticas". "Nos preocupa la destrucción de empleo, la privatización de servicios públicos", ha sentenciado.

Castelao y memoria histórica

Antón Sánchez también se ha referido a las manifestaciones de Feijóo en la tribuna parlamentaria sobre Castelao, a quien reivindicó como patrimonio de todos los gallegos. En este sentido, ha puntualizado que sí, siempre que se "llegue con honestidad" a su figura y ha agregado: "¡Claro que estamos encantados de que sea una figura abierta para todos los gallegos!, pero no se puede tergiversar la historia".



En este sentido, y después del discurso del presidente autonómico en el desembalaje del cuadro de Castelao `A derradeira leición do mestre`, En Marea insta en una propuesta de resolución a que la Xunta "reconozca la verdadera simbología de este cuadro que "no es otro que representar la brutal represión franquista, homenajear las víctimas representadas en la figura de Alexandre Boveda".



Sobre la recuperación del Pazo de Meirás, que también está incluida en la misma propuesta de resolución relativa a memoria histórica, Antón Sánchez ha incidido en que "le toca mover ficha al Gobierno del Estado" y, por lo tanto, instan a "recurrir a las vías administrativas y civiles" pertinentes para revertir este inmueble a la administración pública. También en la iniciativa llevan propuestas para la exhumación de las víctimas y la anulación de los consejos de guerra.



Por otro lado, preguntado sobre la propuesta en la que denuncian la "deriva represora" del Estado y en la que En Marea pide "promover mecanismos que permitan el libre ejercicio del derecho a decidir", Antón Sánchez ha explicado que se trata de una de las "líneas fundamentales del programa" y que es más amplio que lo que describe.



Así, ha manifestado que "derecho a decidir" también lo es "sobre el sector energético, transporte, infraestructuras o fiscalidad". "Nunca lo escondimos", ha subrayado.