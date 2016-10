Dos meses sin Iván Durán, el desaparecido de Baiona

La familia de Iván Durán, el joven de 30 años desaparecido el 25 de agosto en Baiona (Pontevedra), ha aportado al Juzgado y a la Guardia Civil un informe médico en el que se apunta a la posibilidad de que el chico sufriera un brote psicótico para apoyar su petición de que el caso sea declarado de alto riesgo.



Ello conllevaría el incremento de medios humanos y materiales en la búsqueda del chico, tal y como viene reclamando desde el principio la familia, que ve un agravio comparativo con el caso de Diana Quer, desaparecida también en Galicia, concretamente en A Pobra do Caramiñal (A Coruña).



El padre de Iván, Juan Durán, ha explicado que se trata de un informe de su psiquiatra, que es el mismo que atendió a su hijo cuando tenía 12 años, en el que se reporta un cuadro depresivo y antecedentes familiares de esquizofrenia, que permiten sospechar la posibilidad de un brote psicótico.



La otra hipótesis que baraja la familia de Iván Durán es que fuera "manipulado psicológicamente por alguien".



Su padre alega que el chico salió de casa de madrugada o a primera hora del 25 de agosto sin documentación ni teléfono móvil, y fue visto por una vecina sobre las 22.30 horas en un callejón donde hay una cabina telefónica.



La familia pide al Juzgado de Instrucción 5 de Vigo, que lleva la causa, que solicite a la operadora de telefonía un rastreo de las llamadas que se realizaron el 25 y el 26 de agosto, para comprobar si el chico se puso en contacto con alguien, lo que podría "arrojar pistas".



Transcurridos dos meses desde la desaparición de Iván Durán, su familia no arroja la toalla, y aparte de aportar pruebas y reclamar a los juzgados y a la Guardia Civil más medios en la búsqueda de su hijo, han elaborado un vídeo que han colgado en las redes sociales.



El pasado 30 de septiembre viajaron hasta Albufeira, en Portugal, donde supuestamente había sido visto su hijo en un restaurante, después de que una cadena lusa especializada en sucesos se hiciera eco del caso, pero no hallaron pista alguna.



No ha sido la única llamada de particulares que afirman haber visto a su hijo, pero todas han sido desechadas.