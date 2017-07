Tres meses sin sueldo por dejar suelta a la tigresa del zoo de Vigo

Un despiste provocó que un empleado del zoo de Vigo dejase abierta de par en par la puerta del recinto de la tigresa “Kenia” justo cuando se encontraban en el parque un grupo de niños en un campamento veraniego. Aunque por fortuna no ocurrió nada, y el felino decidió quedarse en su hábitat, el incidente ha tenido un largo recorrido administrativo que ahora ha terminado con una sanción al responsable: tres meses de suspensión de empleo y sueldo al empleado del parque por dos faltas consideradas graves.

Según notificó el compañero que se percató del incidente, el recinto interior de los felinos estaba repleto de objetos tirados por el suelo. Luego observó la peligrosidad de la situación con la tigresa suelta y a pesar de que el animal continuaba en el interior de su recinto sin haber aprovechado la ocasión para escapar, los cuidadores alertaron a los monitores del campamento infantil que se encontraba visitando el zoo. Pidieron que, hasta que la situación no se controlase, no dejasen salir de la cafetería a ningún menor sin previo aviso, si bien no se les confesó el motivo para no crear alarma.

Dado que "Kenia" es un animal bastante manso a pesar de sus grandes dimensiones, fue el veterinario quien se lanzó a cerrar la puerta interior del recinto, ya que la exterior había sido protegida con un vallado. El percance quedó en un susto que, en menos de media hora, podría haber causado un grave altercado.

En el informe se explica que el cuidador del turno de mañana entró en el patio pensando que el felino estaba encerrado, y comprobó con asombro que la trampilla estaba abierta y que "Kenia" no estaba allí. Sin embargo, todo se solucionó con rapidez cerrando el acceso para dar la voz de alarma.

Los hechos que sucedieron en junio del año pasado, obtuvieron su resolución administrativa ayer.

No obstante, el veterinario director del parque advierte en el informe que forma parte del expediente de que la semana anterior antes del escape de "Kenia" se habían producido otros acontecimientos de alguna manera relacionados, con la misma persona, J.M.A.A, quien en tres ocasiones habría rechazado órdenes verbales relacionadas con el cierre de los recintos de los animales. En un caso, se negó a realizar la tarea en compañía de otra cuidadora, como es norma del zoo. En otro, contravino otra orden en el manejo de los osos, que se repitió al día siguiente. Su compañera dijo que el ahora sancionado estaba "mal de la cabeza".