Unos dos mil estudiantes de secundaria piden en Vigo el fin de la Lomce y las reválidas

Miles de jóvenes han vaciado las aulas este miércoles para llenar las calles de las ciudades gallegas en una jornada de huelga en todo el Estado, convocada por el Sindicato de Estudiantes (SE), para trasladar su rechazo a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y el nuevo modelo de `reválidas`.



Santiago de Compostela acogió la manifestación central de Galicia, donde cientos de alumnos han recorrido las calles de la capital al grito de `Menos corrupción e máis educación` y `Obreiros e estudantes, unidos e adiante`.

Uxío, del Sindicato de Estudiantes, ha enmarcado la convocatoria en la continuidad de la lucha contra "los duras ataques" del PP a la enseñanza pública, sobre todo a través de las nuevas "reválidas en ESO y bachillerato o el decreto 3+2" en la universidad.



"Quedándose en casa, (la Lomce) no se va a derogar, y nos esperan cuatro años de Gobierno caciquil, como han sido estos", ha insistido, llamando a "luchar" en la calle para "no acabar totalmente sometidos" a estas políticas.



Por su parte, Lucía Guerra ha denunciado que desde la Administración están "poniendo todo tipo de trabas" al alumnado y que los propios profesores "están totalmente desorientados sobre el temario que va a entrar" en las pruebas finales de ESO y Bachillerato.



Ambos portavoces han trasladado su satisfacción por la participación en esta jornada de protestas, llamando al resto de organizaciones estudiantiles y de profesorado a convocar "huelga". "Hay que luchar, el futuro está en la calle", han reiterado.

RECORRIDO



La marcha salió de la Alameda compostelana pasadas las 12.10 de esta mañana, encabezada por una pancarta en la que se leía `Fóra as reválidas franquistas`.



Junto a los alumnos también han participado diferentes representantes de la Plataforma en Defensa do Ensino Público, con el lema `Non á Lomce, non aos recortes en Educación`.



De este modo, el SE contó con el apoyo de miembros de Confapa-Galicia, CC.OO Ensino o FETE-UGT, además de que contó además de portavoces políticos como Luis Villares, de En Marea, o Xoaquín Fernández Leiceaga, en el caso del PSdeG.



La comitiva recorrió la rúa Senra para bordear la Praza de Galicia y adentrarse en la zona urbana de Santiago, apelando a los transeúntes a apoyar sus reivindicaciones con consignas como `Non nos mires, únete`.



Tras recorrer Doutor Teixeiro y República de Arxentina, la marcha ascendió por la Rúa do Hórreo hasta el Casco Antiguo, para concluir finalmente en la Praza do Obradoiro.