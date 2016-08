Morre un traballador en A Coruña tras caerlle un ferro na cabeza

Un operario resultou falecido na tarde deste venres na localidade coruñesa de Carral tras caerlle un ferro na cabeza mentres traballaba nunha empresa situada no Polígono de Os Campelos.



Foi un particular o que deu a voz de alarma sobre as 16,45 horas e, nese momento, a Central de Atención a Emerxencias 112-Galicia mobilizou á Garda Civil, a Protección Civil e a persoal sanitario do 061.



Ata a zona desprazouse unha ambulancia que nada puido facer por salvar a vida do home.