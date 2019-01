Muere un hombre al manejar una máquina agrícola en A Coruña

Una persona ha fallecido este miércoles como consecuencia de un accidente acaecido mientras manejaba una máquina agrícola en Monfero, A Coruña, ha informado el 112 Galicia.



El suceso se ha registrado en la finca de la víctima, ubicada en el lugar de A Picheira, ha señalado el servicio público de emergencias. Un particular alertó del incidente al departamento pasadas las 14,15 horas.



A continuación, se activó un operativo que contó con apoyo de personal sanitario de urgencias.



Asimismo, se movilizó a los bomberos de la localidad limítrofe de As Pontes y a la Guardia Civil de ese mismo municipio.



No fue preciso usar material de excarcelación al encontrarse en estado accesible la persona afectada, aunque no se pudo hacer nada por impedir el óbito, ha indicado el 112 Galicia.