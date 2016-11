Muere una mujer y otras dos personas resultan heridas en una colisión en Miño

Una colisión frontal entre dos turismos registrada este sábado por la tarde en Miño (A Coruña), concretamente entre un Renault Clio y un Peugeot 309, se ha saldado con una víctima mortal y dos personas heridas, según ha indicado la Guardia Civil.



En concreto, el cuerpo de la persona fallecida, una mujer de 76 años que responde a la identidad de J.G.A., quedó atrapado en el interior del vehículo y fueron los bomberos quienes se encargaron de liberarlo ayudados de un equipo de excarcelación. Por su parte, las dos personas heridas fueron evacuadas a un centro hospitalario, según ha indicado el CAE 112 Galicia.



El accidente se produjo en el kilómetro 12 de la N-651, a la altura del lugar de A Ponte Baxoi, en la parroquia de Castro. Una persona particular alertó del siniestro al 112 a las 17,00 horas de este sábado y desde la central de emergencias se informó a los Bomberos de Betanzos y a Urgencias Médicas. Asimismo, los hechos también fueron puestos en conocimiento de Protección Civil y de la Guardia Civil de Tráfico.



Un equipo de atestados de Ferrol instruye diligencias para tratar de determinar las causas del siniestro. El juzgado competente es el de instrucción de guardia de Betanzos.



ACCIDENTE EN VILAGARCÍA



Por otro lado, los efectivos de emergencia trabajan a esta hora en la liberación de una persona que quedó atrapada en el interior de su vehículo tras impactar contra otro en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).



La colisión tuvo lugar en el kilómetro cinco de la VG-4.3, en sentido Cambados. El 112 Galicia recibió la alerta de Urgencias Médicas a las 17,45 horas de este sábado. Desde el centro de atención a las emergencias se informó a los Bomberos de O Salnés, que se desplazaron al lugar con un equipo de excarcelación. También se alertó al Servicio Municipal de Emergencias de Vilagarcía y a la Guardia Civil de Tráfico.



ACCIDENTE EN CAMBADOS



Por otra parte, dos personas han resultado heridas este sábado por la tarde en una colisión entre dos vehículos registrada en Cambados. Según se le indicó al 112, su estado no reviste gravedad, pero fueron trasladadas al Hospital do Salnés.



El siniestro tuvo lugar en la intersección entre la Rúa Hospital y la Avenida de Galicia. Urgencias Médicas informó de los hechos al 112 Galicia al hilo de las 14,30 horas de este sábado por la tarde. Desde el Centro de Atención a las Emergencias se informó a los Bomberos do Salnés, a Protección Civil y a la Policía Local.