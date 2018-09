Una muerta en Vigo en un incendio que obligó a desalojar dos edificios

Los vecinos del inmueble 35 de la avenida del Aeropuerto no podían creer ayer lo que había pasado poco antes de las dos de la tarde en el edificio. Una de las vecinas, de 68 años, había fallecido en el incendio de su casa, en el que también moría el perro de la familia. El marido de la víctima tuvo que ser atendido en el hospital Álvaro Cunqueiro de intoxicación pese a no encontrarse en la vivienda en el momento del fuego, ya que había subido a hablar con un familiar dos pisos más arriba.

El fuego comenzó en la sala, en el sofá, donde se encontró el cuerpo con partes completamente quemadas. En esta habitación fueron encontradas varias botellas de alcohol que pudieron actuar como acelerantes. Los bomberos, según fuentes de la investigación, tuvieron serias dificultades para entrar al estar las ventanas cerradas. Además, dentro la vivienda se encontraba "atiborrada de bolsas y enseres", siendo imposible abrir una de las habitaciones.

El intenso humo que se originó con el incendio y la posibilidad de que se propagase a otras casas obligó al desalojo del inmueble y del colindante, el número 37. Cuando llegaron los bomberos muchos de los vecinos ya habían abandonado sus casas por los andamios de la obra de la fachada que se está llevando a cabo. Los agentes de la Policía Nacional, que llegaron apenas tres minutos después de darse la voz de alarma, ayudaron al desalojo por el punto más alejado del foco del incendio. La Policía Local procedió a cortar el tráfico en la avenida del Aeropuerto desde la rotonda de Jenaro de la Fuente.

El fuego comenzó pasadas las 13. 30 horas y fue uno de los operarios de la obra que se estaba llevando a cabo en la fachada del edificio el que vio salir el humo por la ventana del 7º A. Momentos antes habían visto a la mujer fallecida en la cocina, pero cuando se la llamó para ayudarla a salir "ya no estaba y no respondía", recordó uno de los trabajadores. Muchos de los vecinos bajaron precisamente por los andamios para evitar las escaleras donde se estaba concentrando el humo. Entre las personas evacuadas se encontraba un hombre con movilidad reducida, pero que no sufrió daños de gravedad.

En torno a las cinco de la tarde el incendio se dio por extinguido por las dotaciones de bomberos, y los vecinos pudieron comenzar a regresar a sus viviendas, si bien los bomberos permanecieron en el lugar realizando tareas de ventilación y de restablecimiento del suministro eléctrico.

El levantamiento del cadáver de la mujer fallecida se realizó también minutos antes de las cinco. Se encontraba en el interior de la vivienda, en donde una de las estancias más afectadas fue el salón, si bien, de momento, no se concretó el origen del fuego ni sus causas.

Por parte de la Policía Nacional, se movilizó el helicóptero con base en Peinador, con el que se comprobó que no había personas en la azotea del inmueble.