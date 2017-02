Dos muertos tras un choque con un camión de bombonas, en A Coruña

Un hombre y una mujer han fallecido en la tarde de este viernes al colisionar cuatro turismos y un camión que transportaba bombonas de butano por la AC-550, en Porto do Son, en A Coruña.



Según ha informado el CAE 112 Galicia, junto a las víctimas, que iban en el mismo vehículo, viajaba otra mujer que resultó herida y fue trasladada por Urxencias médicas al Hospital do Barbanza. Por su parte, el conductor del camión fue atendido por los servicios sanitarios en una ambulancia.



Tras recibir el aviso de un particular, el CAE 112 Galicia movilizó al helicóptero medicalizado con base en Santiago, que se desplazó al lugar.



También fueron movilizados los Bomberos de Ribeira y de Boiro, la Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil y el servicio de mantenimiento de la carretera. La empresa del camión también fue informada de lo ocurrido.