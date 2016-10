Dos mujeres hallan un fémur en la playa de Samil

Una mujer y su hija han hallado este domingo por la mañana una cabeza de fémur que podría pertenecer a un ser humano mientras paseaban por la playa de Samil, en Vigo.



Así lo han relatado fuentes de la Policía Local a Europa Press, quienes han precisado que la cabeza de fémur fue encontrada a la altura de la cafetería Marina Cíes Beach Club, entre algas y arenas.



La mujer y su hija, bióloga y estudiante de Medicina, respectivamente, la metieron en una bolsa y se la entregaron a los Bomberos de la ciudad. A continuación, éstos avisaron a la Policía Local, que envió una patrulla a recoger el hueso para traerlo a comisaría y a otra al lugar donde fue hallado para ver si encontraban algo más, aunque no hallaron nada.



La Policía ha puesto la cabeza de fémur a disposición del juzgado para que se le practiquen las pruebas pertinentes para confirmar si el hueso es humano o no.



La Policía Local de Vigo no tiene constancia de ningún desaparecido que pudiera estar relacionado con el hallazgo del hueso y, además, fuentes del cuerpo han apuntado que el hueso está "muy limpio", por lo que tendría que pertenecer, en todo caso, a una persona que desapareciese hace bastante tiempo.



Asimismo, aunque la Policía no cree que dicho hallazgo pueda responder a una broma de `Halloween`, no lo descarta, pues sostiene que hay jóvenes, como estudiantes de Medicina, que tienen acceso a este tipo de huesos.