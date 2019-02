En Marea acusa a Sánchez de "tirar la toalla" al convocar elecciones

La portavoz de En Marea en el Congreso de los Diputados, Yolanda Díaz, ha acusado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "tirar la toalla" y "rendirse a la estrategia de la derecha y la ultraderecha" al convocar las elecciones generales para el próximo 28 de abril.



"Es un error tirar la toalla en el último instante y dejar que salga adelante el argumento de la derecha, el Gobierno tendría que haber terminado el mandato", ha apuntado Díaz durante una rueda de prensa celebrada en A Coruña.



La portavoz ha estado acompañada por el diputado Miguel Anxo Fernán-Vello, quien ha apuntado que la decisión de Sánchez "nace de la precipitación" y supone darle la derecha a la estrategia "de los fascistas y neofascistas" y ha lamentado que "no haya cumplido con los que, como En Marea, apoyaron en su día la moción de censura".



"Sánchez también cometió un error al levantarse de la mesa de diálogo con las fuerzas catalanas independentistas, se amedrentó y no fue firme a la hora de defender el diálogo; sentarse en una mesa a negociar no es ningún crimen", ha apuntado Fernán-Vello.



El diputado ha afirmado que, de hecho, el diálogo constructivo "debe ser la base para solucionar cualquier tipo de conflicto", por lo que conviene "tener firmeza, no temblar y estar a la altura de las circunstancias", algo que, a su juicio, no ha hecho Sánchez, quien, "con las prisas", está "dando por válida la campaña de acoso de la ultraderecha".



Con respecto a las críticas por haber apoyado unos Presupuestos Generales del Estado que habían tachado de "malos para Galicia", Fernán-Vello ha recordado que En Marea "había presentado hasta 300 enmiendas" que, de no haber sido aprobadas las enmiendas a la totalidad, se hubieran debatido.