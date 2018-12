Noela Blanco se desmaya en la aprobación de los Presupuestos de la Xunta

Noela Blanco sufrió un desmayo cuando quería acceder a O Hórreo dentro del debate final para la aprobación del proyecto de los presupuestos del gobierno gallego.

Cómo serán de nocivos os orzamentos do goberno de Feijoo aprobados hoxe... que ata provocan baixadas de tensión!jejeje. Brincadeiras a parte, un susto do que me recuperei rápidamente, así que xa reincorporada no hemiciclo que segue a sesión plenaria!! ;-)