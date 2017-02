Rexeitan activar a comisión investigadora que pedían as vítimas de Angrois

A petición de creación dunha comisión de investigación sobre o accidente de Angrois foi rexeitada por terceira vez no Parlamento de Galicia tras a votación secreta en urna que forzaron os grupos proponentes, En Marea e BNG, para evidenciar a relevancia do posicionamento de cada deputado.



Esta foi a primeira vez que se aborda esta demanda das vítimas do sinistro ferroviario nesta lexislatura, cando entrou en vigor a reforma da normativa parlamentaria que permite á oposición forzar unha comisión de investigación por lexislatura aínda sen contar coa maioría absoluta.



Para iso, era preciso que o pedisen as dúas quintas partes dos deputados (30), ao formar parte de forzas parlamentarias diferentes. Cos 14 da `marea` e o seis do Bloque a favor, e tras a ratificación de que o PP (41) oporíase, era ineludible que o PSdeG, con outros 14, ou polo menos parte do seu grupo, sumásese á reclamación para que saíse adiante.



O debate produciuse ao arranque da sesión plenaria, despois de que o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, en nome do presidente galego --ausente polo nacemento do seu fillo--, recibise durante uns 30 minutos a unha representación da plataforma de vítimas, que lle trasladaron as súas reivindicacións.



Con todo, a votación pospúxose ata a tarde, cando se repartiron as papeletas e habilitouse unha urna no hemiciclo. O número de votantes foi de 73: 39 en contra, 14 abstencións e 20 a favor, que coinciden cos deputados presentes do PP --faltaban o titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e o conselleiro Francisco Conde--, o número de socialistas e os que suman entre En Marea e Bloque, respectivamente.



Tras establecer o presidente da Cámara, Miguel Santalices, que, en consecuencia, a constitución da comisión de investigación non procedía, asistentes na tribuna de invitados mostraron o seu malestar e foron desaloxados tras berros de "asasinos", "lerchos" e "ao cemiterio vai a miña filla".



"OCULTAMIENTO"



Á primeira hora, no hemiciclo, o viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, censurou que PP e PSOE están "a lle faltar o respecto ás vítimas" ao considerar que "teñen moito que esconder" detrás do descarrilamento que ocasionou 80 mortes e máis dun centenar de feridos na curva da Grandeira o 24 de xullo de 2013.



Sánchez lamentou que "aquí non dimite ninguén" e encima os responsables "tápanse" entre si. "Non o fan aquí e non o fan en Madrid", denunciou, sobre a comisión de investigación, e antes de concluír avisando que "cada un" dos parlamentarios que votasen en contra son "responsables desta falta de respecto".



Pola súa banda, a portavoz do BNG na Cámara, Ana Pontón, subliñou que é "de xustiza" e "unha débeda" cos afectados que se abra esta comisión de investigación. "Que hai tan forte que teñen que ocultar?", preguntoulles a populares e socialistas.



Pontón viu unha "obrigación" en constituír esta comisión e "dar un paso adiante" para tratar de esclarecer as causas do descarrilamento, máis aló do descoido do maquinista. "Hoxe, antes de votar e apertar o botón vermello, pensen que votarían vostedes se fosen unha das 218 persoas que ían no Alvia", sentenciou ao termo da súa intervención.



"NON SERÍA ÚTIL"



Pola súa banda, o portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, considerou que "non sería útil" esta comisión de investigación no Parlamento de Galicia, e identificou que o "ámbito adecuado" sería o Congreso dos Deputados, ao ter "a competencia plena sobre estas cuestións" e "capacidade de esixir" a comparecencia de responsables técnicos, políticos e empresariais.



Foi un deputado socialista, Odón Elorza, o que rexistrou iniciativas no Congreso para esixir que se reabra a comisión técnica sobre o accidente. Polo momento, a dirección do grupo socialista non deu o seu visto e prace, e o parlamentario vasco citouse este martes coas vítimas na Cámara Baixa.



De novo no debate do Pazo do Hórreo, pola mañá, Leiceaga rexeitou, ademais, que a responsabilidade de crear unha comisión de investigación dependa do seu grupo. "É o PP quen ten a decisión. Non somos nós", destacou --en referencia a que a maioría absoluta dos populares pode facilitar a creación-- e reivindicou que os socialistas van ser "coherentes" con este asunto --a súa posición habitual en Galicia foi a da abstención--.



Así mesmo, mostrouse partidario de reabrir a investigación de carácter técnico "para poder coñecer (...) cales foron os elementos que produciron a concatenación de sucesos que deu lugar ao accidente", e así substituír o informe elaborado pola CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios), desacreditado pola Axencia Ferroviaria Europea.



NOVO INFORME TÉCNICO



O PP, a través do deputado Martín Fernández Prado, remarcou que o seu discurso é o mesmo na súa quenda, ao entender que o Parlamento galego "non é o foro adecuado" para a investigación.



Ademais, lanzou "por terceira vez" a proposta de realizar unha declaración institucional que demande a elaboración dun novo informe técnico "incontrovertido" sobre o descarrilamento --en substitución do da CIAF, que queda na responsabilidade do maquinista--.



A maiores, Fernández Prado chamou a "fuxir" de usos "demagóxicos e partidistas" da traxedia do Alvia, despois de trasladar a súa "solidariedade" á representación dos afectados que asistiron ao debate na tribuna de invitados.



TERCEIRO REXEITAMENTO



Na lexislatura pasada, a creación dunha comisión de investigación sobre Angrois chegouse a debater dúas veces no pleno do Parlamento, e foi rexeitada polo voto en contra do PP e coa abstención do PSOE. Ademais, tentouse introducir na orde do día sen éxito en varias ocasións.



Os grupos entón de AGE e BNG tamén trataron de forzala a través dunha proposición non de lei, pero o resultado foi igualmente negativo.