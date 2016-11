El presidente Barack Obama pidió hoy reflexionar sobre lo que "realmente une" a todos los estadounidenses tras una campaña electoral "ruidosa, apasionada y a veces divisiva", en su último mensaje desde la Casa Blanca con motivo de la festividad de Acción de Gracias.



En su mensaje trasmitido a través de radio e internet, Obama deseó un feliz Acción de Gracias, la fiesta familiar más importante del país, a todos sus compatriotas y explicó que hoy disfrutará del día como todo el mundo, en familia y comiendo pavo.



"Daremos las gracias por tenernos los unos a los otros y por todo lo que Dios nos ha dado. Y reflexionaremos sobre lo que realmente nos une como estadounidenses", anticipó Obama, a quien le quedan menos de dos meses de mandato.



"Esto nunca ha sido tan importante", ya que, "como país, acabamos de salir de una temporada de campaña ruidosa, apasionada y, a veces, divisiva", enfatizó a continuación.



Pero, unas semanas después de las elecciones, en las que el republicano Donald Trump se impuso a la favorita, la demócrata Hillary Clinton, el día de Acción de Gracias "nos recuerda que, sin importar nuestras diferencias, seguimos siendo un solo pueblo, parte de algo más grande que nosotros mismos", afirmó Obama.



"Somos comunidades que avanzamos juntas. Somos vecinos que nos cuidamos unos a otros, especialmente a aquellos que tienen menos. Siempre somos, simplemente, estadounidenses", agregó el presidente.



Desde la victoria de Trump, Obama ha dejado claro que su principal objetivo es que la transición de poder en la Casa Blanca se realice de forma tranquila y sin complicaciones, y desea que el presidente electo "tenga éxito" porque, a su juicio, si eso sucede a Estados Unidos también le irá bien.



Trump, por su parte, está desde el martes en su hotel Mar-a-Lago, en la localidad de Palm Beach (Florida), para disfrutar de las vacaciones de Acción de Gracias en familia y con "un cierto grado de intimidad", de acuerdo con uno de sus portavoces.



Este miércoles, en la víspera del día de Acción de Gracias, la oficina de transición presidencial divulgó un vídeo en el que Trump llama a superar las divisiones que surgieron durante la campaña electoral y sumar esfuerzos para "reconstruir" el país.



"Las emociones fueron crudas y las tensiones no sanan fácilmente de un día para otro", reconoció el magnate en el vídeo.



A continuación, Trump pidió a sus compatriotas "sanar" las heridas dejadas por las divisiones políticas surgidas durante la campaña y "avanzar como un solo país", con propósitos compartidos y "una resolución común".



"Esta histórica campaña política ha terminado, pero ahora comienza una campaña nacional para reconstruir nuestro país", insistió. "Cuando Estados Unidos está unificado, no hay nada fuera de nuestro alcance", enfatizó Trump.



Hoy, fiel a su estilo y a su preferencia por informar de sus actividades a través de Twitter, Trump explicó en un tuit que está "trabajando duro, incluso en Acción de Gracias" y detalló que está haciendo "progresos" para que Carrier A.C. Company, una empresa de calefacciones y aire acondicionado, "se quede" en EEUU, concretamente en el estado de Indiana.



Mientras, el multimillonario estadounidense Wilbur Ross reveló hoy, también con un mensaje en Twitter, que ha sido elegido para ser el secretario de Comercio de Trump, aunque el equipo de transición presidencial no ha confirmado ese nombramiento.



Ross, fundador de una firma de inversiones que lleva su nombre, dijo que el nombramiento se lo había confirmado el propio Trump en una conversación telefónica y se declaró "muy honrado y feliz".