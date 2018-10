La ola de incendios cumple un año sin culpables, sin ayudas y sin prevención

Un año después de la peor oleada de incendios sufrida en Vigo y su área, y en la que fallecieron tres personas, dos en Nigrán y una en San Andrés de Comesaña, la investigación para tratar de encontrar a los responsables no ha conseguido llevar a nadie al banquillo. Los juzgados mantienen abiertas dos causa contra tres personas por incendios en Gondomar y Mos, pero están archivados por falta de autor el resto.

La Fiscalía Superior de Galicia cerró su investigación cuatro meses después de los hechos, sin encontrar evidencias de la existencia de trama organizada, aunque sí con la certeza de que la mayoría de los focos fueron intencionados.

La conclusión del informe fiscal, muy similar al elaborado con los fuegos de 2006, reforzaría los resultados de las investigaciones llevadas a cabo tanto por Guardia Civil, Policía Autonómica y Policía Nacional y que hasta la fecha han atribuido a la acción individual de pirómanos o incendiarios negligentes la autoría de algunos de los fuegos, pero no los principales.



Los distintos cuerpos de seguridad no han logrado encontrar una conexión entre los incidentes que de forma simultánea entre el día 14 y con más intensidad el 15 de octubre se extendieron por As Neves, Gondomar, Pazos, Fornelos, Chandebrito, Coruxo, San Andrés, Valadares y Vigo.



En los meses siguientes en toda Galicia fueron seis las personas detenidas, el primero, un vigués de 55 años arrestado sólo tres días después de los hechos por un incendio en una hectárea de una finca familiar de Os Blancos, en Ourense. Llegó a ingresar en prisión. También fue arrestado un vecino de Brión y otro en Meis por fuegos en esas zonas.



Pero de la peor parte, que fue en el sur de la provincia, y a pesar de que se llegó a obtener información de más de una treintena de personas por parte de la Guardia Civil, los indicios recabados sólo han podido abrir diligencias contra tres personas.



El mismo mes de octubre, la Policía Autonómica tomaba declaración a una vecina de Mos de 74 años a la que le atribuyen tres fuegos cerca de su vivienda. No fue hasta el mes de abril, cuando eran detenidos dos vecinos de Gondomar, de entre 50 y 60 años, como presuntos autores del incendio que asoló la parroquia de Morgadáns el día 15. No se les vincula no obstante con el foco en el que hubo víctimas mortales y tras prestar declaración quedaron libres pero investigados por un presunto delito de incendio forestal.



El juzgado de Instrucción 8 de Vigo que lleva esta causa está pendiente de un informe forense sobre estos dos vecinos.



Ambos habrían negado tener cualquier relación con los hechos que la Guardia Civil les atribuye.

La Policía Nacional diferenció los focos que alcanzaron parte urbana con otros que llegaron a producirse en el Castro o la Florida y que nada tenían que ver con las llamas que eran violentamente empujadas por el huracán tropical que entró en Galicia aquel fin de semana. Puso a disposición de los vecinos un correo electrónico para conseguir cualquier pista en su investigación pero no hubo ni detenidos, ni sospechosos, no apareció nada que pudiera ser elemento importante para la investigación, ni acelerantes o artefacto incendiario, explicaron fuentes policiales.