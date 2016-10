Oltra: "Los del PP en Gürtel no son manzanas podridas, el cesto entero lo está"

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha afirmado hoy que la petición del PP de nulidad del juicio por el caso Gürtel evidencia que los implicados de ese partido "no son manzanas podridas" sino que "el cesto entero lo está y los abogados así lo han puesto encima de la mesa".



La también coportavoz de Compromís ha hecho estas declaraciones después de que el PP pidiera ayer la nulidad de Gürtel o, en su defecto, ser apartado del juicio, en el que está en calidad de partícipe a título lucrativo.



Según Oltra, "este gesto del PP es una especie de confesión en los juzgados de que Gürtel es corrupción sistémica del PP. Corrupción igual a PP".



En declaraciones a los medios tras recibir a la delegación de deportistas olímpicos y paralímpicos de la Comunidad Valenciana que han participado en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Oltra ha insistido en que la petición de los abogados del PP "evidencia que Gürtel es PP".



Esta decisión, según Oltra, desacredita a los dirigentes populares que "se refieren a los imputados como `esas personas que usted me dice`" o que "dicen que son casos aislados o manzanas podridas".



Por otra parte, Oltra no ha querido pronunciarse sobre si el PSOE debe o no facilitar la investidura de Mariano Rajoy. "No me gusta cuando otros partidos dicen a Compromís lo que tenemos que hacer,por lo tanto no me gusta hacerlo a mí. El PSOE tiene que tomar sus decisiones y buscar sus caminos", ha agregado.



Mónica Oltra ha insistido en que mantiene la idea de que es posible un gobierno alternativo: "Soy optimista, obviamente dentro de un marco de probabilidades. Pero sí que creo que necesitamos un gobierno diferente al de Rajoy, sigo pensándolo", ha subrayado.



"Posible siempre es porque necesitamos un gobierno que esté alineado con las políticas de cambio que ponen en el centro a las personas, que intente abordar la cuestión territorial y no esté en el inmovilismo", ha finalizado.