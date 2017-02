La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a un hombre, vecino de Ferrol, a 11 años y 9 meses de prisión por dos delitos continuados de abusos sexuales y otro de tenencia de material pornográfico infantil, según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).



El tribunal considera probado que el acusado abusó durante años de su hija y, en diversas ocasiones, de una amiga de la menor. La Sala lo condena también a indemnizar a su hija en 65.000 euros, cantidad que los magistrados consideran proporcionada "teniendo en cuenta los padecimientos de la víctima prolongados a lo largo de varios años".



A ello, suma "el hecho de que fuera su padre biológico, la victimización secundaria a la que fue sometida la denunciante, y el daño que necesariamente ha de producirse en el desarrollo personal y sexual de una persona que durante tantos años es víctima de abusos sexuales ocasionados precisamente por la persona que la ha de proteger". Para la amiga fija una indemnización de 5.000 euros.



En el juicio, el hombre, que comenzó, según la Fiscalía, los abusos cuando su hija tenía seis años, negó las imputaciones. Únicamente, admitió que, en alguna ocasión, la castigó dejándola en ropa interior en una habitación por sus malas notas.



EL PROCESADO NEGÓ LOS HECHOS



Así, a preguntas del Ministerio Público, rechazó que hubiese realizado tocamientos a su hija o que le hubiese obligado a masturbarle o a realizarle una felación. En la misma línea, negó haber realizado tocamientos a una amiga de su hija, que pasó un tiempo en su casa tras un accidente.



Sin embargo, sí ha admitido que cerraba la puerta cuando, según ha explicado, le realizaba las curas en una pierna. A preguntas de la Fiscalía, ha dicho que lo hacía para que su hijo mayor no viese a la joven que, de acuerdo con su explicación, tenía el pantalón bajado para que él pudiese hacerle las curas.



Según el Ministerio Público, los abusos hacia su hija se produjeron cuando esta tenía entre seis y 11 años, entre los años 2003 y 2008 y, posteriormente, entre los años 2009 y 2010 cuando la menor contaba ya con 12 ó 13 años. En 2012, se habrían producido los tocamientos hacia la amiga de su hija.



COMPARECENCIA ANTE LOS MEDIOS DEL CONDENADO



Por su parte, el hombre ha comparecido este lunes en rueda de prensa en Ferrol, en donde se ha declarado "inocente" y ha asegurado que la denuncia es una "venganza".



Arturo García, que fue condenado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña por dos delitos continuados de abusos sexuales y otro de tenencia de material pornográfico infantil, ha avanzado también que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).



Tras conocerse el fallo, Arturo García ha comparecido ante los medios para asegurar que todas las acusaciones vertidas contra él "son falsas" y ha asegurado que todo se debe "a una venganza, que empezó con una denuncia de un policía nacional retirado, E.L.G. "Me amenazó y luego convenció a mi hija para que me denunciara", ha asegurado.



En su comparecencia, el hombre ha asegurado que la relación con su hija siempre fue "muy difícil" debido a que ella "consumía" y "robaba". "Incluso tengo un hijo en la cárcel porque los robos que ella hacía se los comía él", ha indicado.



Asimismo, ha indicado que la joven se escapaba de casa "de vez en cuando". "Se iba de manera voluntaria y yo hice todo lo posible por quitarla de la droga, pero no fuimos capaces y solo la policía me recomendó darle la emancipación para evitarme problemas", ha señalado.



Además, tras señalar que la tuvo que "ir a buscar a la comisaría" en varias ocasiones, ha asegurado que ella incluso "mantuvo una relación sentimental" con otro de sus hijos, su hermanastro --hijo de una relación anterior del hombre.