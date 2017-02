La oposición censura que Feijóo reduzca al "deslizamiento" del AVE

La oposición en bloque en el Parlamento de Galicia ha cargado contra el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por reducir a "deslizamiento" de fechas el nuevo retraso y la "mentira sistemática" que han sufrido los gallegos al respecto de la llegada del AVE a la comunidad.



En el primer pleno ordinario después del anuncio del aplazamiento de la finalización de las obras hasta el tercer trimestre de 2019, En Marea, PSdeG y BNG han mostrado sus críticas a raíz de una moción de los socialistas, que han exigido, como mínimo, "un relato verdadero" frente a las "milongas" y la "realidad alternativa" que atribuye al Partido Popular con este asunto.



En su discurso, el socialista Abel Losada ha suspendido la actuación de la exministra de Fomento, Ana Pastor, y ha reprobado, además, que el actual titular del ministerio, Íñigo de la Serna, dijese que acudirá cada tres meses a supervisar las obras.



"Harto" de "posverdades", Losada se ha preguntado si habrá que oírle "cada tres meses diciendo que todo va de puta madre, pero que las obras están paradas, el viaducto del Miño es lo que es y el túnel de San Francisco es lo que es".



"Tomadura de pelo"



Por su parte, la diputada de En Marea Ánxeles Cuña ha criticado igualmente el "baile de fechas" y lo ha visto una "tomadura de pelo", además de la "crónica de un retraso anunciado".



"Es un insulto a la inteligencia y un insulto a la ciudadanía", ha subrayado, antes de avisar de que el cometido del ministro "no es venir cada tres meses" a vigilar.



Por parte del Bloque, Luís Bará ha recriminado una historia "interminable de incumplimientos, aplazamientos y engaños", pero ha añadido que "aquí hay responsabilidades compartidas", en alusión al PSOE y al exministro José Blanco.



Asimismo, ha pedido al PP que "no le eche la culpa a ese supuesto bloqueo político porque los años anteriores estuvo gobernando el Partido Popular y hubo incumplimientos y mentiras".



"Vacío cósmico"



En su turno, el popular Martín Fernández Prado ha replicado que "vacío cósmico del AVE fue el que crearon Caballero y Touriño", con los que "el AVE acababa en Valladolid".



Además, ha atribuido el nuevo retraso al bloqueo del Gobierno central y ha defendido que, ahora, De la Serna "confirmó sus compromisos" con la variante de Taboadela, la de Cerdedo y las estaciones intermodales.



"Todos estamos cansados de esos retrasos", ha reconocido, antes de opinar que Galicia "va mejor" que otros territorios en los que el AVE también está "en construcción".



Rechaza la moción



Fernández Prado ha pedido la votación de la iniciativa por puntos para poder mostrar su "firmeza" en cuanto a las exigencias a Fomento, pero el PSdeG no ha accedido y la votación ha terminado con el rechazo del texto por el posicionamiento en contra del grupo mayoritario.



La moción, que incluía varias demandas y sumó parte de una enmienda del BNG, sí contó con el respaldo de toda la oposición.