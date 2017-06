As oposicións de Educación transcorren en Galicia con total normalidade

As oposicións de Educación que levan a cabo este fin de semana en varias cidades de Galicia transcorren con total normalidade, segundo informou en declaracións aos medios o conselleiro de Educación, Román Rodríguez.

"Neste momento non temos ningunha incidencia significativa", mencionou Rodríguez no transcurso dunha visita á igrexa Santa Baia de Palio (Lalín), onde comentou que se trata dun "proceso loxístico moi complexo".

Así, o titular de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria espera que todo transcorra con normalidade e que en setembro os novos funcionarios poidan comezar a traballar.

Preto de 15.000 son os opositores que este sábado se examinan nas cidades da Coruña, Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo e Ferrol, para optar ás máis de 1.000 prazas ofertadas pola Consellería de Educación.



Do total dos inscritos, 7.467 fixérono na especialidade de mestre de infantil e primaria, 6.113 na de categoría de secundaria e 46 na de música e artes escénicas. En canto á de profesores técnicos de Formación Profesional foron 823 os anotados.